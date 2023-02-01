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Заменили на артиста, который против войны: российскому пианисту отменили концерты в Вене

1 февраля 2023, 13:59
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​​​​Денис Мацуев. Фото

Российский пианист, человек, который поддерживает войну в Украине, не сможет выступить на концерте в столице Австрии, Вене.

Как сообщает сайт, пишущий о классической музыке Slippedisc.com, ему просто отменили концерт без обьяснения причин. Статья вышла под заголовком: "Вена отменила путинского пианиста".

Также на сайте сказано, что его заменит французский музыкант. "Его заменит французский пианист Александр Канторов, который занимает антивоенную позицию и который давал благотворительные концерты для Украины", - сообщает издание.

Напомним, ранее в Казахстане, в городе Алматы отменили концерт этно-певицы Чыскыырай из-за ее участия в концерте в поддержку так называемых ЛНР и ДНР, прошедшем в сентябре прошлого года в Якутске.

Один из поклонников певицы написал, что он не понимает такой беспринципности певицы. "Чыскыырай — талант, да. Но я не понимаю такой беспринципности: сначала выступить на Z-концерте, а потом поехать в Казахстан, чтобы выступать перед уехавшими россиянами", — пишет один из бывших поклонников творчества.

Сообщается, что в Казахстане отменены уже несколько концертов

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