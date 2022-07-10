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Залез на сцену и бросился к певцу: в Россие прямо на концерте напали на заросшего Леонида Агутина

10 июля 2022, 18:34

Секьюрити Агутина "проспали" ярого фаната и вынудили Леонида защищаться самостоятельно.

Леонид Агутин
Леонид Агутин / 7Дней

В стране-агрессоре России спокойно никогда не бывает. Так, на концерте Леонида Агутина в Миассе, Челябинской области, произошел скандал.

Прямо во время выступления на артиста начал непредвиденно надвигаться один из фанатов.

Молодой человек прошел турникеты, залез на сцену и подошел к Агутину, когда тот пел песню.

Из-за того, что охрана никак не отреагировала на появление незнакомца рядом с певцом, Леониду пришлось самостоятельно защищаться.

Певец достаточно грубо оттолкнул человека, после чего тот сразу поспешил удалиться со сцены. Агутин не извинился за свою реакцию. Напротив, сообщил публике, что незнакомец "подпортил ему настроение".

Секьюрити Агутина "проспали" ярого фаната и вынудили Леонида защищаться самостоятельно.

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Один из охранников неспешно подошел к сцене, когда молодой человек уже спрыгнул с нее. Он спокойно сопроводил нарушителя порядка подальше от звезды.

Видео с нападение фаната на Агутина показали на youtube.

Отметим, что российские СМИ взялись за Варум и Агутина уже давно. Вначале войны России в Украине Агутин и Варум приняли участие в онлайн концерте, цель которого была поддержать Украину в войне с россией. Позже на пару посыпались тысячи обвинений и они быстро открестились от участие в концерте.

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война в Украине Леонид Агутин Анжелика Варум война России и Украины
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