Закрутила роман с любовником и теперь ей нужны деньги: Васильев рассказал тайну Бабкиной

Российский телеведущий утверждает, что Бабкина ушла из "Модного приговора", потому что ей предложили гонорар лучше.

Надежда Бабкина ушла от мужа к любовнику / скриншот росТВ

Российская пропутинская певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев, сообщают росСМИ.

Бабкина отказалась вести программу "Модный приговор" и будет ведущей российской программы "Модный vs Народный". Васильев сказал, что певице предложили хороший гонорар. По его данным, Бабкиной нужны деньги на содержание любовника.

"Мы любим ее, но я понимаю, что у нее большие траты ... Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Она же давно рассталась с мужем", - объяснил Васильев.

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В Сети говорят, что Бабкина закрутила роман с заместителем руководителя в ее театре Сергеем Рябовым.

Напомним, ранее стало известно, что после неудавшегося бегства в начале марта из Украины в Молдову, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко оказался в Париже.

Напомним, российского поп-певца и закоренелого путиниста Филиппа Киркорова, который выступал в аннексированном РФ Крыму перед оккупантами и называл их "героями", не пустили в Молдову тамошние пограничники.

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