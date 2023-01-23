"Захватят всю планету Земля": звезда "Квартала 95" спародировал ссору Шойгу и Пригожина

Юрий Великий c блеском спародировал скандал между основателем ЧВК 'Вагнера' Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу,

Звезда "Квартала 95 " спародировал ссору Шойгу и Пригожина / скриншот из видео

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий не обошел вниманием скандал между одиозным приспешником Евгением Пригожиным и министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу, которые устроили между собой свару насчет "захвата" Соледара на Донбассе. Ролик артист выложил на YouTube.

По сценарию ролика, Шойгу несколько минут не может понять, что ему звонит Пригожин.

"Не тупи Кожугнидович, это руководитель ЧВК "Вагнера". Ты что, смеешься надо мной? Это "повар" Путина беспокоит", – говорит якобы "Пригожин".

"Ну, во-первых, почему повар беспокоит Путина, а во-вторых, зачем мне эта информация?", – отвечает ему "Шойгу".

Потому Великий показал, как путинские приспешники устроили разборки из-за разрушенного ими же Соледара.

Дальше Великий увеличил градус абсурда в пародии. Мол, чтобы уладить спор, путинские клевреты не будут мешать друг другу. ЧВК "Вагнера" под контролем Пригожина самостоятельно "захватят" Бахмут, Польшу и всю планету Земля, а армия – Киев, всю Европу и Луну.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

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