УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Захватят всю планету Земля": звезда "Квартала 95" спародировал ссору Шойгу и Пригожина

23 января 2023, 17:57
Юрий Великий c блеском спародировал скандал между основателем ЧВК 'Вагнера' Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу,
Великий, Шойг
Звезда "Квартала 95 " спародировал ссору Шойгу и Пригожина / скриншот из видео

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий не обошел вниманием скандал между одиозным приспешником Евгением Пригожиным и министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу, которые устроили между собой свару насчет "захвата" Соледара на Донбассе. Ролик артист выложил на YouTube.

По сценарию ролика, Шойгу несколько минут не может понять, что ему звонит Пригожин.

"Не тупи Кожугнидович, это руководитель ЧВК "Вагнера". Ты что, смеешься надо мной? Это "повар" Путина беспокоит", – говорит якобы "Пригожин".

"Ну, во-первых, почему повар беспокоит Путина, а во-вторых, зачем мне эта информация?", – отвечает ему "Шойгу".

Потому Великий показал, как путинские приспешники устроили разборки из-за разрушенного ими же Соледара.

Дальше Великий увеличил градус абсурда в пародии. Мол, чтобы уладить спор, путинские клевреты не будут мешать друг другу. ЧВК "Вагнера" под контролем Пригожина самостоятельно "захватят" Бахмут, Польшу и всю планету Земля, а армия – Киев, всю Европу и Луну.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

Другие новости:

Сергей Шойгу новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:10

ВСУ ликвидировали "вагнеровца" родом из Кривого Рога

18:00

Агрессия армии Беларуси может закончиться падением режима Лукашенко – экс-глава СВРВидео

17:57

"Захватят всю планету Земля": звезда "Квартала 95" спародировал ссору Шойгу и ПригожинаВидео

17:57

Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запретыВидео

17:36

"Полный бред": Резников оправдал Минобороны после громкого скандала с ценами на продукты для ВСУВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:22

"РФ нанесла огромный удар": россияне высмеяли депутата из-за войны и санкций против футболистовВидео

17:21

"Две-три недели": Мишель заявил о решающем периоде в войне в Украине и предупредил о новой атакеВидео

17:19

Угроза массированного удара: в разведке назвали ракеты, которыми может бить РФВидео

17:07

Украина и Россия вплотную подошли к кровопролитному этапу войны - New York TimesВидео

Реклама
16:46

Готовы воевать с РФ: элитную бригаду десанта США оставляют у границ УкраиныВидео

16:29

Стоит покупать уже сейчас: в Украине значительно вырастут цены на гречкуВидео

16:17

Череда неудач на любовном фронте подошла к концу: 4 знака Зодиака встретят свою судьбу в 2023 году

16:15

"Следующие месяцы будут очень критическими": РФ пойдет в крупное наступление - Минобороны ЭстонииВидео

15:57

Когда добьют Крымский мост: генерал-разведчик назвал главное условие и вероятные срокиВидео

15:56

5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

15:52

"Пусть за "Озеро" свое дед трясется в трепете": Noize MC выпустил трек с намеком на смерть ПутинаВидео

15:27

Украину атакует сильнейшая непогода: синоптики предупредили о вьюге и морозеВидео

14:50

У врагов не хватает оружия на новомобилизованных - украинский разведчикВидео

14:43

"Хочется забыть, что РФ существует": у россиян не появится "усталость от войны" – экспертВидео

14:29

"Лечат лучшие западные врачи": в ГУР объяснили, почему Путин до сих пор жив

Реклама
14:14

Чтобы и одежда сияла, и кошелек не пустовал: что выгоднее – порошок или гель для стирки

14:08

"Россия учится": оккупанты изменили тактику, в ГУР рассказали об опасности для УкраиныВидео

13:59

"Бавовна" навела шороха в России: в ГУР МО рассказали, как Украина работает в тылу врага

13:49

В РФ увеличивают армию до 1,5 млн: Путин готовит всеобщую мобилизацию – экспертВидео

13:40

Лиза Ющенко похвасталась взрослой дочкойВидео

13:30

Ходжес объяснил, как западные танки в руках ВСУ изменят ход войныВидео

13:29

Гороскоп Таро на февраль 2023: Весам - свидание, Стрельцам - уныние, Скорпионам - прибыльВидео

13:15

Заговор с двойником Путина: Патрушев может готовить устранение диктатора - экспертВидео

12:54

В окружении Путина вспыхнул раздор: Пригожин нарушил клятву и "грызется" с Минобороны РФ – генералВидео

12:52

"Война прекратится сразу": Маломуж рассказал, что может остановить ПутинаВидео

12:48

Экс-"холостяк" Добрынин впервые прокомментировал разрыв с женойВидео

12:40

Активизация боев в феврале и марте: РФ может пойти в наступление на Харьковщине – ГУРВидео

12:12

"Леопарды уже в Украине": в РФ закатили истерику из-за немецких танков

11:58

Когда День сурка 2023 - дата праздника, фото, история и традиции

11:58

Зачистили местность и закрепились: украинские защитники захватили позиции РФ под БахмутомВидео

11:53

Памела Андерсон пожаловалась на коллегу, который показал ей свой пенис

11:35

"РФ может потерять коридор на юге": Путин хочет заявить о "выполнении целей войны" 24 февраля – генералВидео

11:32

"Мародерят без страха": Арахамия анонсировал "посадки" из-за коррупционных скандаловВидео

11:32

"Они побеждают, когда мы поставляем то, что им нужно": в США призвали дать ВСУ ATACMS

11:31

Мобилизация 500 тысяч: военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться путинского "пушечного мяса"Видео

Реклама
11:15

Путин испугался атаки: к диктатору РФ и его близким приставили персональную ПВОВидео

10:49

Глава Пентагона жестко поговорил с ближайшим советником Шольца из-за танков для Украины – СМИ

10:37

Угроза штурма Киева из Беларуси: генерал-разведчик назвал вероятные срокиВидео

10:32

Сумасшедший гонорар: Бейонсе выступила на открытии отеля в Дубае в костюме украинского дизайнера

10:00

Чем заменить пятновыводитель: 3 простых способа, которые от пятен и следа не оставят

09:50

"Путин ищет слабые места в украинской обороне": наступления РФ не будет до 20 февраля – экспертВидео

09:45

Зеленский наложит санкции на российский 1xBet с дня на день

09:44

"Выпадает карта аркан "дьявола": таролог изумила прогнозом насчет окончания войныВидео

09:42

Путину дадут шанс "сохранить лицо": СМИ раскрыли детали мирного соглашения с УкраинойВидео

09:33

Любовный гороскоп на неделю 23-29 января 2023: Овнам – напористость, Скорпионам – успех во всем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять