'Заезжай в гости: водки выпьем, медведя погладишь': россияне отреагировали на пост Уилла Смитта с российским треком

Актер обрадовал свою российскою аудиторию, запостив российский трек. Россияне решили, что актер на стороне зла.

Уилл Смит / EPA/UPG

Голливудский актер Уилл Смит, похоже, скатился в очередной скандал. На своей странице в Instagam он написал пост, в котором показал, как снимаются некоторые эпизоды кино.

Он опубликовал видео, как игрушечная машинка едет по беговой дорожке, а ее в это время снимает камера. Свое видео он сопроводил треком российского исполнителя, который сильно обрадовал его российскую аудиторию.

"Вы будете удивлены, сколько фильмов было снято именно так", - написал артист.

В частности, россияне, которые выступают за войну и убийства в Украине, массово пришли на страницу Уилла, решив, что таким образом он решил популяризировать российскую культуру и язык.

"Will, заезжай в гости, водки выпьем, икры пожрём, медведя погладишь", "А что, собрание теперь тут будет?:) Где рецепты драников?", "Раз уж все тут собрались поднимем важный вопрос ! Чем вы кормите своего медведя ? А то у моего шерсть испортилась", "Тоже зашёл в комменты чтоб посмотреть сколько здесь русских", "Я узнал что у меня есть огромная семья", - пишут в комментариях они.

Напомним, ранее стало известно о том, что 65-летний голливудский актер Джулиан Сэндс отправился покорять горы Калифорнии, с тех пор о нем ничего не слышно.

Джулиан Сэндс, британская звезда кино, номинированных на "Оскар", в том числе за фильм "Комната с видом", пропал без вести почти неделю назад в "чрезвычайно опасном" калифорнийском горном массиве, где за последние недели погибли два туриста.

Офицеры попытались найти звезду в субботу, но были вынуждены отказаться от спасательной операции, так как разразился шторм, и с тех пор было недостаточно безопасно, чтобы отправлять спасательные команды обратно. С тех пор специалисты с помощью вертолетов и дронов разыскивают актера в гористой местности всего в 40 милях от центра Лос-Анджелеса, где звезда живет с 2020 года. Но его местонахождение так и не было найдено.

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