"Забыть о существовании": Горбунов призвал наказать международные организации

Украинский шоумен и волонтер Юрий Горбунов высказался относительно возмутительного поведения международных правозащитных организаций, которые никак не отреагировали на трагедию и экоцид, связанный с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Как сообщил телеведущий на своей странице в Instagram, совершенно непонятно, зачем эти организации вообще существуют. "Зачем они существуют!? Сидят на зарплатах и обедают? Что еще должно произойти в нашей стране, чтобы эти недоорганизации проснулись", - задает риторический вопрос Горбунов.
"Ни одна международная организация – ни Красный Крест, ни МАГАТЭ, ни ООН не отреагировали на то, что произошло с Каховской ГЭС. У них сейчас нет вариантов, что с этим делать. Знаете, чем сейчас занимается Красный Крест? Они привозят гуманитарную помощь жителям Белгородской области! Все, что происходит в нашей стране, им неинтересно. Может, пора положить конец бессмысленности существования этих организаций. Их не надо реформировать, их нужно просто закрыть и забыть об их существовании", - отметил ведущий в своем обращении.
На видео - Юрий Горбунов о бездействии международных организаций:
Напомним, ранее также эмоционально в отношении этих организаций высказалась украинская телеведущая и волонтер Маше Ефросинина.
Кроме того, еще раньше украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые воспитывают двух общих сыновей, поделились трогательными фото, на которых показали своего старшего сына Ивана, которому исполнилось 6 лет.
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