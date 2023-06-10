"Забыть о существовании": Горбунов призвал наказать международные организации

Юрий Горбунов справедливо усомнился в правильности существования этих институций.

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Юрий Горбунов возмущен ситуацией/ скриншот

Украинский шоумен и волонтер Юрий Горбунов высказался относительно возмутительного поведения международных правозащитных организаций, которые никак не отреагировали на трагедию и экоцид, связанный с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Как сообщил телеведущий на своей странице в Instagram, совершенно непонятно, зачем эти организации вообще существуют. "Зачем они существуют!? Сидят на зарплатах и обедают? Что еще должно произойти в нашей стране, чтобы эти недоорганизации проснулись", - задает риторический вопрос Горбунов.

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"Ни одна международная организация – ни Красный Крест, ни МАГАТЭ, ни ООН не отреагировали на то, что произошло с Каховской ГЭС. У них сейчас нет вариантов, что с этим делать. Знаете, чем сейчас занимается Красный Крест? Они привозят гуманитарную помощь жителям Белгородской области! Все, что происходит в нашей стране, им неинтересно. Может, пора положить конец бессмысленности существования этих организаций. Их не надо реформировать, их нужно просто закрыть и забыть об их существовании", - отметил ведущий в своем обращении.

На видео - Юрий Горбунов о бездействии международных организаций:

Напомним, ранее также эмоционально в отношении этих организаций высказалась украинская телеведущая и волонтер Маше Ефросинина.

Кроме того, еще раньше украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые воспитывают двух общих сыновей, поделились трогательными фото, на которых показали своего старшего сына Ивана, которому исполнилось 6 лет.

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