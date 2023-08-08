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Забыла "надеть" лицо: путинстка Долина ужаснула видом без макияжа

Анна Подгорная
8 августа 2023, 20:54 обновлено 8 августа, 20:54
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Потуги Долиной изображать из себя девочку-подростка уже перестают быть комичными, и начинают пугать.
Лариса Долина
Лариса Долина без макияжа напугала Сеть внешним видом / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Если внешний вид и правда отображает внутреннее состояние человека, то в душе певицы-путинистки и поклонницы геноцида украинцев Ларисы Долиной явно большие проблемы.

67-летняя артистка отчаянно пытается делать вид, что она все еще молода душой и телом - надевает молодежные наряды, набивается на дуэты с восходящими звездами и пр.

На сцене, когда лицо Долиной заштукатурено косметикой и залито правильно выставленным светом, она еще может обмануть зрителя. Но без всех этих уловок певица выглядит не лучшим образом для дамы ее возраста.

видео дня

Недавно на своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором предстала перед подписчиками без макияжа. Долина, несмотря на яркий наряд, выглядела крайне бледной и растрепанной. Непринужденность и естественная красота для певицы давно уже не идут рука об руку с ее повседневными и сценическими образами.

Лариса Долина
Лариса Долина без макияжа напугала Сеть внешним видом / t.me/dolinaofficial

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