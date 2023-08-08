Забыла "надеть" лицо: путинстка Долина ужаснула видом без макияжа

Если внешний вид и правда отображает внутреннее состояние человека, то в душе певицы-путинистки и поклонницы геноцида украинцев Ларисы Долиной явно большие проблемы.
67-летняя артистка отчаянно пытается делать вид, что она все еще молода душой и телом - надевает молодежные наряды, набивается на дуэты с восходящими звездами и пр.
На сцене, когда лицо Долиной заштукатурено косметикой и залито правильно выставленным светом, она еще может обмануть зрителя. Но без всех этих уловок певица выглядит не лучшим образом для дамы ее возраста.
Недавно на своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором предстала перед подписчиками без макияжа. Долина, несмотря на яркий наряд, выглядела крайне бледной и растрепанной. Непринужденность и естественная красота для певицы давно уже не идут рука об руку с ее повседневными и сценическими образами.
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