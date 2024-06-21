Забавное фото сделала Кейт: как семья поздравила принца Уильяма с днем рождения

Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует свое 42-летие и по этому поводу появилось очень забавное фото.
На официальной странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон в соцсетях опубликовали семейное фото, на котором принц вместе с детьми Джорджем, Луи и Шарлоттой весело прыгают и улыбаются.
"С днем рождения, папа, мы все тебя очень любим", - написано под фото.
Издание Daily Express сообщило, что семейное фото сделала Кейт Миддлтон в Норфолке в прошлом месяце.
Кто такой принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
Принц Уильям - последние новости по теме
Отметим, можно подумать, что королевская семья ездит только за границу на яркие каникулы. Однако у принца Уильяма и Кейт Миддлтон есть любимое место в Великобритании, и это остров, которым они владеют.
А также принц Уильям поделился мощным посланием перед своим официальным возвращением к королевским обязанностям после новостей о раке принцессы Уэльской.
Читайте больше об Уильяме:
- На Кейт табу: принц Уильям разьярил поклонников своим поступком
- Кейт Миддлтон заняла место принца Уильяма
- Напугали до икоты: принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новое жуткое фото
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред