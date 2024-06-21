Забавное фото сделала Кейт: как семья поздравила принца Уильяма с днем рождения

В честь дня рождения принца Уильяма в сети появилось его веселое фото с детьми.

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Принц Уильям празднует день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует свое 42-летие и по этому поводу появилось очень забавное фото.

На официальной странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон в соцсетях опубликовали семейное фото, на котором принц вместе с детьми Джорджем, Луи и Шарлоттой весело прыгают и улыбаются.

видео дня

"С днем ​​рождения, папа, мы все тебя очень любим", - написано под фото.

Издание Daily Express сообщило, что семейное фото сделала Кейт Миддлтон в Норфолке в прошлом месяце.

Кто такой принц Уильям? Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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Отметим, можно подумать, что королевская семья ездит только за границу на яркие каникулы. Однако у принца Уильяма и Кейт Миддлтон есть любимое место в Великобритании, и это остров, которым они владеют.

А также принц Уильям поделился мощным посланием перед своим официальным возвращением к королевским обязанностям после новостей о раке принцессы Уэльской.

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