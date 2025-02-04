"За пределами болезни": новое фото Кейт Миддлтон поразило поклонников

Кейт Миддлтон провела время с сыном.

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Кейт Миддлтон - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кейт Миддлтон

Вы узнаете:

Как Кейт Миддлтон провела время с сыном

Принцесса показала новый снимок

Принцесса Уэльская Кэйт Миддлтон после лечения от рака сейчас находится в ремиссии и старается чаще проводить время со своими родными.

На странице принца и принцессы Уэльских в соцсетях опубликовали новый снимок Миддлтон, который сделал ее младший сын Луи в честь Всемирного дня борьбы с раком.

видео дня

"Не забывайте лелеять все, что лежит за пределами болезни", - написано под снимком.

Принцесса показалась во время прогулки в лесу и позировала в пальто и берете.

Кейт Миддлтон / ИнфографикаЕ Главред

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также, как сообщал Главред, источник из окружения принца и принцессы Уэльских рассказал, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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