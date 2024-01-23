За пару часов до концерта: в сеть попало видео выступления Меладзе, когда он узнал о смерти отца

Казахстанский продюсер Жан Муканов рассказал при каких обстоятельствах российский певец Валерий Меладзе узнал о смерти своего отца Шота Меладзе.
На своей странице в Instagram, он выложил видео, как Меладзе исполняет песню на концерте, лишь несколько часов узнав о смерти своего отца.
По его словам, о смерти отца Меладзе узнал за 2 часа до выхода на сцену. "Несмотря на это, артист выступил, почти не показывая свою горечь. Только на песне "Чужестранец", при звуках дудук, я уловил грусть в его глазах, но приписал это усталости. Я видел выступления этого артиста сотни раз, и, возможно, вчера поэтому ощущалось, что происходит что-то особенное", - написал он.
На видео - фрагмент концерта Меладзе:
Ранее бывшая жена Валерия Меладзе Ирина накинулась на экс-ВиаГру Альбину Джанабаеву из-за его измен. Женщина убеждена, что певица увела у нее мужа не из нежных чувств, а из корысти.
Тем временем Альбина Джанабаева удивила поклонников блеклым видом без макияжа. Прежде всегда сверкающая свежестью и энергичностью певица сильно изменилась.
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