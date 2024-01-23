За пару часов до концерта: в сеть попало видео выступления Меладзе, когда он узнал о смерти отца

Продюсер показал видео, как выступал Меладзе, узнав о смерти отца.

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Валерий Меладзе потерял своего отца / Коллаж Главред, скриншот Instagram/impresario.tv

Казахстанский продюсер Жан Муканов рассказал при каких обстоятельствах российский певец Валерий Меладзе узнал о смерти своего отца Шота Меладзе.

На своей странице в Instagram, он выложил видео, как Меладзе исполняет песню на концерте, лишь несколько часов узнав о смерти своего отца.

По его словам, о смерти отца Меладзе узнал за 2 часа до выхода на сцену. "Несмотря на это, артист выступил, почти не показывая свою горечь. Только на песне "Чужестранец", при звуках дудук, я уловил грусть в его глазах, но приписал это усталости. Я видел выступления этого артиста сотни раз, и, возможно, вчера поэтому ощущалось, что происходит что-то особенное", - написал он.

видео дня

На видео - фрагмент концерта Меладзе:

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