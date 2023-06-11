За отказ выступать в Крыму и донос: в РФ отменяют концерты еще одной группы

Выступление группы "Звери" должно было состоятся на бесплатном концерте.

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Солист группы "Звери" Роман Зверь. / Фото Instagram/zveri_official

Выступление российской группы "Звери" отменили в террористической России. Группа должна была выступать на бесплатном концерте в рамках Петербургского Международного экономического форума.

По информации пропагандистского издания "Фонтанка", отмена выступления случилась после доноса декана факультета журналистики Московского государственного института культуры (МГИК) Юрия Кота, который раскритиковал солиста группы Романа Билыка за антивоенную позицию и отсутствие концертов в аннексированном Крыму.

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"У Билыка богатая биография настоящего представителя пятой колонны. Когда в 2020 году граждане России голосовали за поправки к Конституции, кумир молодежи Рома Зверь на голубом глазу рассказывал, как он ни разу не голосовал на выборах президента, как российское общество боится полицию и не доверяет власти, а голосование, наверное, надо бойкотировать, потому что все равно все нарисуют за избирателя. Все помнят, как Билык активничал, защищая режиссера Кирилла Серебренникова, дневал у здания суда, не раз высказывался по вопросу", — написал оккупант в своем блоге.

После этого депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин попросил прокуратуру отменить выступление группы на ПМЭФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что запроданка Ани Лорак, которая поддерживает Россию в ее жестоком военном нападении на Украину, не оставляет попыток заработать денег. В Украине, по понятным причинам, она никогда уже не сможет выступить. Однако и в ее любимой террористической России ей также не рады. Поэтому ей остается единственное - гастролировать по курортным городам и петь перед либеральными толстосумами, которые еще и при этом будут есть и пить.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Леричи отменили концерт скандальной украинской пропутинской пианистки Валентины Лисицы, которая оскандалилась своими заявлениями в отношении оккупированного Россией Донбасса, а также поддержкой Путина.

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