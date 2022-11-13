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За неделю потерял и отца, и тестя: украинский актер рассказал, как оккупанты лишили его семьи

13 ноября 2022, 14:53

Яков Кучеревский и его жена остались без отцов с разницей в 6 дней.

Яков Кучеревский
Яков Кучеревский и его жена остались без отцов из-за войны / instagram.com/udav_kaa_true_

Популярный украинский актер Яков Кучеревский, известный по ролям в сериалах Сага, Прятки, Нюхач-3, рассказал о том, как рашисты жестоко отняли у него часть его семьи в самом начале войны.

В интервью программе Точка опоры артист признался, что в первые дни полномасштабного вторжения был растерян. Война застала его с женой и детьми в Киеве и сперва он хотел вывести их в Гостомель. К счастью, он вовремя сообразил, что это - не самый безопасный маршрут.

"Это для меня было шоком. Я не ожидал. Первое, о чем я подумал — надо ехать к родителям жены в Гостомель. А потом вспомнил, что там военный городок и вообще аэродром. Поэтому мы с детьми сидели на проспекте Победы в Киеве. И я в окно видел, как летят эти "сюрпризы" от наших соседей. Я понял, что не надо пугать детей. Сын уже взрослый, он все понял. А для малой я начал придумывать истории о троллях, о лилипутах, что я только не сочинял", - вспоминает Кучеревский.

Он вывез жену и детей сначала в Ужгород, потом - за границу. Спасти родителей актер не успел - его мама и папа находились в поселке под Херсоном, который оказался в оккупации. 2 марта не стало папы Кучеревского, а через 6 дней умер его тесть.

"2 марта не стало моего отца. Мне позвонила мама. Это Херсонская область, и их поселок оказался в оккупации. И уже туда ехать было нельзя. Я даже не похоронил отца. А 9 марта уже жена призналась, что 8 марта не стало ее отца в Гостомеле. Во двор прилетела ракета. Так через неделю мы потеряли родителей. Наши мамы, слава Богу, здоровые", - рассказывает артист.

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Катя Осадчая в свою очередь поделилась размышлениями о том, как война меняет украинцев - как точно подметила ведущая, "мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире".

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