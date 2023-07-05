Юрий Никитин показал, как сейчас выглядит его 92-летняя мама

Музыкальный продюсер с нежностью поздравил женщину с очередным 18-летием.

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Юрий Никитин показал 92-летнюю маму в День ее рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin

Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин на редких снимках показал свою маму - Людмилу Андреевну. 4 июля женщина, которая подариала украинскому шоу-бизнесу такого талантливого сына, отметила 92-ой День рождения.

И сделала она это с большим задором - на фотографиях, которые Никитин показал на своей странице в Instagram, Людмила Андреевна искренне улыбается.

Она сделала праздничный макияж и нарядно оделась - бирюзовое платье с цветочным орнаментом и шарфик нежного персикового оттенка. Праздновать свой День рождения она отправилась вместе с сыном в ресторан, хотя первый бокал шампанского они выпили за именинницу еще в машине.

видео дня

"Мама, дорогая, поздравляю тебя с твоим 92-м днем ​​рождения! Радости, здоровья и долгих лет жизни желаю! Для меня ты самый лучший пример того, как можно чувствовать, прощать, радоваться, любить. Люблю тебя!" - подписал фото Людмилы Андреевны Юрий Никитин.

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