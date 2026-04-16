YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

Кратко:
- Организаторы определили лауреатов сразу в 14 категориях
- Самым заметным героем церемонии стал Артем Пивоваров
В среду, 15 апреля, в столичном Дворце "Украина" состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии YUNA-2026. Об этом сообщается на сайте премии.
В этом году организаторы определили лауреатов сразу в 14 категориях. Вечер собрал ведущих артистов и игроков индустрии. На сцене объявляли имена тех, кто формировал звучание года.
Самым заметным героем церемонии стал Артем Пивоваров. Он завоевал сразу три статуэтки. По две победы получили Jerry Heil и Кажанна. При этом среди победителей оказались как уже хорошо известные имена, так и новые артисты, которые только закрепляют свой статус в шоу-бизнесе.
Победители YUNA-2026:
- Лучший исполнитель - Артем Пивоваров;
- Лучшая исполнительница - Alena Omargalieva;
- Лучшая песня - DREVO - Смарагдовое небо;
- Лучший видеоклип - Jerry Heil - Добавь громкости;
- Открытие года – Кажанна;
- Лучший альбом - The Maneken - Новая эра;
- Лучший дуэт/коллаборация - ADAM & SASHA NOROVA - Ау-Ау;
- Лучший поп-группа - The Вуса;
- Лучший рок-группа – Ziferblat;
- Лучшая песня к фильму - Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара – Вымолил;
- Лучшая новая версия - TVORCHI - Милая моя;
- Лучшее концертное событие - Артем Пивоваров (серия шоу во Дворце спорта);
- Лучший менеджмент артиста – Pomitni;
- Лучший хип-хоп хит - Кажанна – boy.
Премия YUNA считается одной из самых престижных музыкальных наград страны и ежегодно отмечает достижения украинских артистов, которых выбирает профессиональное жюри.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что популярная певица Екатерина Павленко, выступавшая в Нацотборе вместе с LELEKA, оценила перспективы Украины на Евровидении-2026. В своем интервью артистка отметила, что у нашей страны есть все шансы занять высокое место в финале конкурса.
Также украинские звезды отреагировали на ночной удар РФ по Киеву, Одессе, Днепру и Харькову. Леся Никитюк, Монатик, Тарас Цимбалюк и другие знаменитости рассказали, как пережили страшную ночь и высказали соболезнования пострадавшим.
Вас может заинтересовать:
- "Какая беда": звезды эмоционально высказались про мощную атаку РФ
- "Не юная" и "с пробегом": Тину Кароль жестко подкололи на музыкальной премии
- "Куриные мозги": украинский продюсер резко высказался о Таисии Повалий
Премия YUNA
Премия YUNA - это ежегодная национальная музыкальная премия Украины, которая отмечает самые яркие достижения в индустрии. Ее название является аббревиатурой от Yearly Ukrainian National Awards.
Премия была создана 27 октября 2011 года. Первая церемония вручения состоялась в феврале 2012 года и была посвящена итогам 20-летия независимости Украины.
Генеральный продюсер премии Павел Шилько (DJ Паша) и бизнесмен Мохаммад Захур.
Номинантов и лауреатов определяет профессиональное жюри, в состав которого входят программные директора радиостанций и телеканалов, музыкальные редакторы и критики.
