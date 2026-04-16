YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

Вечер собрал ведущих артистов и игроков индустрии.

YUNA-2026 объявила победителей / коллаж: Главред, фото: yuna.ua

Организаторы определили лауреатов сразу в 14 категориях

Самым заметным героем церемонии стал Артем Пивоваров

В среду, 15 апреля, в столичном Дворце "Украина" состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии YUNA-2026. Об этом сообщается на сайте премии.

В этом году организаторы определили лауреатов сразу в 14 категориях. Вечер собрал ведущих артистов и игроков индустрии. На сцене объявляли имена тех, кто формировал звучание года.

Самым заметным героем церемонии стал Артем Пивоваров. Он завоевал сразу три статуэтки. По две победы получили Jerry Heil и Кажанна. При этом среди победителей оказались как уже хорошо известные имена, так и новые артисты, которые только закрепляют свой статус в шоу-бизнесе.

Победители YUNA-2026:

Лучший исполнитель - Артем Пивоваров;

Лучшая исполнительница - Alena Omargalieva;

Лучшая песня - DREVO - Смарагдовое небо;

Лучший видеоклип - Jerry Heil - Добавь громкости;

Открытие года – Кажанна;

Лучший альбом - The Maneken - Новая эра;

Лучший дуэт/коллаборация - ADAM & SASHA NOROVA - Ау-Ау;

Лучший поп-группа - The Вуса;

Лучший рок-группа – Ziferblat;

Лучшая песня к фильму - Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара – Вымолил;

Лучшая новая версия - TVORCHI - Милая моя;

Лучшее концертное событие - Артем Пивоваров (серия шоу во Дворце спорта);

Лучший менеджмент артиста – Pomitni;

Лучший хип-хоп хит - Кажанна – boy.

Премия YUNA считается одной из самых престижных музыкальных наград страны и ежегодно отмечает достижения украинских артистов, которых выбирает профессиональное жюри.

Премия YUNA Премия YUNA - это ежегодная национальная музыкальная премия Украины, которая отмечает самые яркие достижения в индустрии. Ее название является аббревиатурой от Yearly Ukrainian National Awards. Премия была создана 27 октября 2011 года. Первая церемония вручения состоялась в феврале 2012 года и была посвящена итогам 20-летия независимости Украины. Генеральный продюсер премии Павел Шилько (DJ Паша) и бизнесмен Мохаммад Захур. Номинантов и лауреатов определяет профессиональное жюри, в состав которого входят программные директора радиостанций и телеканалов, музыкальные редакторы и критики.

