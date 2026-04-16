"Какая беда": звезды эмоционально высказались про мощную атаку РФ

Знаменитости выразили свою поддержку украинцам.

Атака на Украину 16 апреля

В ночь на 16 апреля РФ осуществила мощный удар по крупным городам Украины — Киеву, Одессе, Днепру и Харькову. Украинская столица подверглась атаке дронов и баллистики.

Леся Никитюк

Известная ведущая опубликовала в Instagram видео с последствиями российского удара по столице. После атаки над Киевом распространился едкий черный дым.

"Страшная ночь… Атаки, много погибших по всей стране. Мои соболезнования", — написала звезда.

Тарас Цимбалюк

После российского удара по Киеву украинский актер опубликовал лаконичное сообщение в Instagram. Знаменитость поинтересовался, как себя чувствуют его поклонники после массированной атаки.

"Очередная страшная ночь. Как вы, друзья?", — написал Цимбалюк.

Григорий и Кристина Решетники

Семья Решетников традиционно отреагировала на преступления РФ. Популярный ведущий опубликовал в Instagram снимки последствий российских ударов и выразил соболезнования жертвам.

"Киев, наши дни. Террор продолжается. Самые искренние соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших", — написал Григорий Решетник.

О произошедшем высказалась и супруга ведущего, блогерка Кристина Решетник в Instagram.

"Какая беда, какая страшная ночь. Искренние соболезнования семьям пострадавших и погибших. Киев утром заволокло черным дымом. Сколько лет этого террора, и сколько еще будет…", — высказалась Кристина.

Монатик

Украинский певец Монатик также лаконично обратился к своим поклонникам в Instagram после российской атаки и призвал не терять мужества.

"Ооо… держитесь", — написал Дмитрий Монатик.

Лилия Ребрик

Популярная актриса репостнула в сторис Instagram видео рассвета над Киевом после российского удара. Несмотря на то, что небо заволокло черным дымом, солнце взошло над столицей даже после тяжелой ночи.

"Мой Киев. Утро после страшной ночи", — расчувствовалась знаменитость.

Ирина Горовая

Известная продюсерка Ирина Горовая в своем Instagram напомнила, что РФ совершила мощные атаки не только по украинской столице, но и Одессе, Харькову и Днепру. Знаменитость искренне посочувствовала пострадавшим.

"Ужасная ночь в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. Мои соболезнования пострадавшим", — написала звезда.

Ранее Главред сообщал, что Настя Каменских вновь оказалась в центре скандала из-за неоднозначного контента в соцсетях. Певица решила воспользоваться парфюмом со сладким ароматом прямо в салоне во время рейса, не заботясь о пассажирах вокруг.

Также бывшая участница популярных украинских шоу Анна Трубецкая вызвала негодование своей песней о "неразрывной связи" РФ и Беларуси. Продюсер Владимир Завадюк выразил сожаление о сотрудничестве с артисткой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

