"Не юная" и "с пробегом": Тину Кароль жестко подкололи на музыкальной премии

Кристина Трохимчук
16 апреля 2026, 13:31
Певица посетила премию YUNA.
Тина Кароль - премия YUNA
Тина Кароль - премия YUNA / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль посетила премию YUNA и столкнулась с острым подколом от ведущей мероприятия Леры Мандзюк. Видео их перепалки опубликовали в TikTok.

Тина Кароль долгое время игнорировала премию YUNA, что стало поводом для шуток известной стендап-комикессы. Во время того как ведущая Лера Мандзюк оказалась на сцене вместе с певицей, она отпустила колкое замечание о возрасте артистки. Юмористка заявила, что участие Тины в премии уже "нелогично".

"Смотри, премия YUNA (юная — прим. ред.), а ты уже давно нет, ну давай будем честными", — заявила Мандзюк.

Тина Кароль не обиделась на слова ведущей и ловко парировала. Она вернула шутку Мандзюк, назвав ее девушкой "с пробегом".

"Ваши овации — малая с пробегом", — ответила певица, иронично поклонившись ведущей.

Тина Кароль — скандал с премией YUNA

Конфликт Тины Кароль с премией YUNA длился много лет, но перешел в острую фазу в 2021 году, когда певица не попала в номинацию "Певица десятилетия". В 2022 году ситуация повторилась: артистка получила лишь одну номинацию из 16, а ее масштабное шоу на Atlas Weekend вовсе не включили в список претендентов. Кароль публично выразила несогласие с таким распределением номинаций, а генпродюсер премии Павел Шилько объяснил происходящее не личной неприязнью, а строгим регламентом и результатами экспертного голосования.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
