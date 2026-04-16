"Не юная" и "с пробегом": Тину Кароль жестко подкололи на музыкальной премии

Популярная украинская певица Тина Кароль посетила премию YUNA и столкнулась с острым подколом от ведущей мероприятия Леры Мандзюк. Видео их перепалки опубликовали в TikTok.
Тина Кароль долгое время игнорировала премию YUNA, что стало поводом для шуток известной стендап-комикессы. Во время того как ведущая Лера Мандзюк оказалась на сцене вместе с певицей, она отпустила колкое замечание о возрасте артистки. Юмористка заявила, что участие Тины в премии уже "нелогично".
"Смотри, премия YUNA (юная — прим. ред.), а ты уже давно нет, ну давай будем честными", — заявила Мандзюк.
Тина Кароль не обиделась на слова ведущей и ловко парировала. Она вернула шутку Мандзюк, назвав ее девушкой "с пробегом".
"Ваши овации — малая с пробегом", — ответила певица, иронично поклонившись ведущей.
Тина Кароль — скандал с премией YUNA
Конфликт Тины Кароль с премией YUNA длился много лет, но перешел в острую фазу в 2021 году, когда певица не попала в номинацию "Певица десятилетия". В 2022 году ситуация повторилась: артистка получила лишь одну номинацию из 16, а ее масштабное шоу на Atlas Weekend вовсе не включили в список претендентов. Кароль публично выразила несогласие с таким распределением номинаций, а генпродюсер премии Павел Шилько объяснил происходящее не личной неприязнью, а строгим регламентом и результатами экспертного голосования.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
