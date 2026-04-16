"Не юная" и "с пробегом": Тину Кароль жестко подкололи на музыкальной премии

Певица посетила премию YUNA.

Тина Кароль - премия YUNA

Тина Кароль выступила на премии YUNA

Как артистку подколола известная юмористка

Популярная украинская певица Тина Кароль посетила премию YUNA и столкнулась с острым подколом от ведущей мероприятия Леры Мандзюк. Видео их перепалки опубликовали в TikTok.

Тина Кароль долгое время игнорировала премию YUNA, что стало поводом для шуток известной стендап-комикессы. Во время того как ведущая Лера Мандзюк оказалась на сцене вместе с певицей, она отпустила колкое замечание о возрасте артистки. Юмористка заявила, что участие Тины в премии уже "нелогично".

Тину Кароль подкололи за возраст

"Смотри, премия YUNA (юная — прим. ред.), а ты уже давно нет, ну давай будем честными", — заявила Мандзюк.

Тина Кароль не обиделась на слова ведущей и ловко парировала. Она вернула шутку Мандзюк, назвав ее девушкой "с пробегом".

Тина Кароль вступила в перепалку на сцене

"Ваши овации — малая с пробегом", — ответила певица, иронично поклонившись ведущей.

Тина Кароль — скандал с премией YUNA

Конфликт Тины Кароль с премией YUNA длился много лет, но перешел в острую фазу в 2021 году, когда певица не попала в номинацию "Певица десятилетия". В 2022 году ситуация повторилась: артистка получила лишь одну номинацию из 16, а ее масштабное шоу на Atlas Weekend вовсе не включили в список претендентов. Кароль публично выразила несогласие с таким распределением номинаций, а генпродюсер премии Павел Шилько объяснил происходящее не личной неприязнью, а строгим регламентом и результатами экспертного голосования.

Кароль

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная певица Екатерина Павленко, выступавшая в Нацотборе вместе с LELEKA, оценила перспективы Украины на Евровидении-2026. В своем интервью артистка отметила, что у нашей страны есть все шансы занять высокое место в финале конкурса.

Также украинские звезды отреагировали на ночной удар РФ по Киеву, Одессе, Днепру и Харькову. Леся Никитюк, Монатик, Тарас Цимбалюк и другие знаменитости рассказали, как пережили страшную ночь и высказали соболезнования пострадавшим.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

