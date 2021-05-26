Юлия Санина в эфире 1+1 рассказала, о чем альбом The Hardkiss Жива і не залізна

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss/

Певица и музыкант Юлия Санина, группа которой отмечает 10-летие, отменила масштабный концерт на НСК Олимпийском в мае 2021 году, но не стала переносить презентацию альбома Жива і не залізна. Утром 26 мая Санину пригласили на эфир шоу Сніданок з 1+1, где она подробно рассказала о приключениях с альбомом.

Это 4 альбом, в котором 10 песен, на 6 из которых у них вышли клипы.

Ведущим 1+1 певица рассказала, что у группы не так много хейтеров, и в основном они иногда требуют больше лирики в песнях. Кроме того, в ближайшие дни после премьеры "Жива і не залізна", группа начинает съемки нового клипа, а также готовит коллаборацию с другой группой.

"Этот альбом - он и продолжение нашего творчества, потому что мы связали все это. И снова птица - но она жива (предыдущий альбом был "Залізна ластівка" - ред). К тому же это противопоставление - Зілізна ластівка направлена ​​в космос, это женщина, которая все может, как железная леди. А "Жива і не залізна" - о простых истинах. Даже песни получили земные названия - о жизни, природе, и женщину, которая каждый у нас есть", - рассказала Санина о смысле альбома .

Санина призналась, что концерт пришлось перенести на 18 июня 2022 года, и что это было очень тяжелое решение.

The Hardkiss / instagram.com/the_hardkiss/

"Когда случился последний локдаун, мы поняли, что очень сложно делать такое мероприятие, когда не знаешь, что дальше делать, и будет новый локдаун, или нет", - рассказала певица, и вспомнила, что они проводили опрос среди слушателей, после которого и решились на перенос.

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Кроме того, всех, кто уже купил билеты на концерт The Hardkiss, 29 мая получит бонус - придет ссылка с эксклюзивным видео с презентацией альбома.

Санина откровенно ответила на блиц-опрос от ведущих - она ломала каблуки на сцене, платье рвалось во время концертов, а также обожает, когда приходится выступать на свой день рождения.

Напомним, последний концерт группы The Hardkiss был в Киеве в 2019 году.

Юлия Санина в течении года выпускала новые синглы, который войдут в альбом, который планировали презентовать 29 мая.

Альбом "Десять" уже презентован группой, а концерт The Hardkiss с 29 мая 2021 года перенесен на 19 июня 2022 года на НСК Олимпийский.

Все выпуски проекта Сніданок на 1+1 можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.