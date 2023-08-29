"Ягодицы показать, что ли": Алексей Панин на коленях пополз к российской границе

К его родине, на которую с пренебрежением смотрит весь цивилизованный мир, Панин мог дойти за несколько минут.

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Алексей Панин отреагировал на слухи, что он мечтает вернуться в рф / коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexey.panin.79, Скриншот

Российский актер Алексей Панин, который осуждает войну в Украине и диктаторский режим путина, уже давно не живет в стране-агрессоре, в которой даже объявлен в розыск. Тем не менее одурманенные пропагандой жители страны на болотах убеждены, что Панин, как и другие артисты-невозвращенцы, спит и грезит про рф.

Дабы не разочаровывать их, актер разыграл саркастичную сценку на эстонско-русской границе. В Нарву он приехал на антивоенный кинофестиваль, но не смог отказать себе в удовольствии подколоть российские спецслужбы.

"Я нахожусь в городе Нарва. Там, за моей спиной, находится российская граница. То есть российские спецслужбы могут просто за мной мостик перейти. ... Я прямо вижу Россию. Не знаю, [ягодицы - неценз.] показать, что ли", - рассказал Панин в своих социальных сетях.

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Также по Сети распространяется ролик, на котором Алексей Панин перед российской границей падает на колени, кланяется и притворно умоляет пустить его обратно. После этого он со смехом встает и уходит от пропускного пункта.

Алексей Панин отреагировал на слухи, что он мечтает вернуться в рф / Скриншот

Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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