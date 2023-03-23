Я запойная: Милявская сделала признание о себе и рассказала, сколько спустила в казино

Певица рассказала о своих зависимостях, которые не ограничились одной.

Лолита / скриншот, соцсети

Певица Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, сделала признание о своих зависимостях.

В частности, как написало пропагандистское издание Стархит, певица сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало.

"Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!". У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

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По словам Милявской, она также очень увлекалась азартными играми и даже проводила за ними круглые сутки. Она доигралась до того, что ее состояние стало тревожить владельца казино.

"Он сказал: "Знаешь, сколько ты проиграла на круг? Это были 1,7 миллиона долларов. Сегодня день, когда ты по нулям". Повезло, что ко мне хорошо относились. Они понимали, что у меня очень сильно не клеится в жизни. Я же не просто играла. Я творила еще чудеса, могла разное сделать, пока играла в автоматы. И бухнуть, и там кое-что еще", — отметила звезда.

Напомним, ранее Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, пожаловалась на свою мизерную пенсию в любимой РФ.

Сейчас артистке 59 лет, она уже вышла на пенсию но признается, выплаты совсем небольшие, меньше, чем у других звезд, но ей удается сводить концы с концами. "С учетом московских надбавок сейчас получила 23 тысячи 333 рубля (примерно 11 тысяч гривен - ред.). Пенсия небольшая, но я не в обиде, ведь эти деньги не начисляются из расчета народной любви. Пенсия начисляется из расчета налогов, которые ты платил. Поэтому, по нашим меркам, у меня солидная пенсия", - призналась Лолита.

Кроме того, ранее российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и действия диктатора Путина, вляпался в очередной скандал. Так 55-летний любитель эпатажа еще и на чужое позарился.

Певица Лолита Милявская заявила, что тот "голый" наряд, в котором артист опозорился в Алма-Ате, даже не его. Лолита заявила, что полуголый наряд принадлежал ей.

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