Мисс Вселенная в этом году поражала зрителей костюмами и просьбами исключить террористическое государство Россию из конкурса.

Р'Бонни Габриэл / Instagram

В США завершился 71-й конкурс "Мисс Вселенная". Несмотря на то, что террористической России было позволено выйти на сцену, и на невероятный костюм Украины, победительницей и новой обладательницей короны стала участница из США Р'Бонни Габриэл.

Она обошла остальных 83 участниц из разных стран. В финал вместе с американкой вышли также участницы из Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Кюрасао. Звание вице-мисс получила представительница от Венесуэлы Аманда Дудамель.

Р'Бонни/Instagram

Р'Бонни — американка филиппинского происхождения. Она модель, экологичный модельер, а также преподает шитье. В старшей школе Р'Бонни увлекалась модой и быстро влюбилась в работу дизайнера.

Она окончила Университет Северного Техаса по специальности "дизайн" в 2018 году, а позже начала выпускать личную линию экологически чистой одежды R'Bonney Nola.

Р'Бонни/ Instagram

Мисс США также упоминала Украину, которая героически борется в жестокой войне с террористической Россией. На своей странице в Instagram, она написала, что она "за Украину".

"Я очарована силой и красотой моей сестры по Вселенной Виктории Антоненко. У меня было несколько минут, чтобы посидеть и поговорить с ней о защите прав человека. Я поддерживаю ее стойкость и вдохновляюсь ее сердцем. Мне нравится, как Мисс Вселенная позволила мне общаться с женщинами со всего мира", - написала она.

Напомним, ранее россиянка Анна Линникова пыталась подлезть на фото к участнице из Украины Виктории Апанасенко. Наша конкурсантка вовремя заметила провокацию, которую бы явно потом "затаскали" по пропагандистским СМИ, дабы показать "дружбу" Украины с Россией, которая уничтожает мирные города.

Завидев приближение террористки, украинка Апанасенко берется за участницу стоящую рядом с ней, чтобы та не уступила место хитрой россиянке.