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"Я врала": Селена Гомес рассказала о своем отношении к боди-позитиву

11 марта 2023, 16:25
Актриса и певица призналась, что сильно переживала из-за людей, которые стыдили ее и ее тело.
Селена Гомес
Селена Гомес / Скриншот фильма Dear

Американская актриса и певица Селена Гомес, которая открыто популяризирует и пропагандирует любовь в своему любому телу, созналась в утаивании правды.

В частности, речь о том, что Гомес страдала от негативных комментариев в то самое время, как говорила, что ей плевать на критику ее фигуры, пишет Page Six.

Такие откровения появились в документальном фильме Apple+ "Dear". "Я врала. Я выходила в интернет, выкладывала фото и говорила, что меня не беспокоит то, что вы говорите", - говорит она.

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"Я публиковала эти вещи, говоря, что меня это не беспокоит, потому что я не хотела, чтобы это беспокоило других людей, которые испытывают то же самое", — продолжила 30-летняя Гомес.

Звезда, у которой в 2014 году была диагностирована волчанка, поделилась, что люди в Интернете "не могли дождаться", чтобы найти причину, чтобы сломить ее, несмотря на болезненные побочные эффекты ее хронического заболевания. "Меня стыдили за то, что я набрала вес из-за волчанки", — сказала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Селена Гомес завела новый роман с Эндрю Таггартом. Он - диджей и участник популярного дуэта в жанре EDM-поп The Chainsmokers. По словам информатора, возлюбленные полностью увлечены друг другом, и не боятся появляться вместе на публике.

Ранее также франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель появилась на обложке глянца Wonderland.

Девушка, которая очень похожа на свою мать, итальянскую актрису Монику Белуччи, на Деве был черный кружевной бюстгалтер, а также черная вуаль. Стоит отметить, что девушка выглядела очень эффектно в новом образе.

Селена Гомес
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