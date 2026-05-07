"Я в Киеве": муж популярной блогерши ответил на упреки в выезде из Украины

По словам Александра Глазова, в настоящее время он находится в Киеве.

Муж популярной блогерши ответил на упреки в выезде из Украины

Кратко:

Александр Глазов записал видеообращение к подписчикам в Instagram

Глазов сейчас занимается домом, которій пострадал от российской атаки

Муж украинской блогерши Даши Евтух, депутат Александр Глазов отреагировал на упреки в выезде за границу во время войны.

Глазов записал видеообращение к своим подписчикам в Instagram, отметив в подписи к нему: "Чтобы не придумывали новых историй".

По его словам, в настоящее время он находится в Киеве.

"Я в Киеве, никуда не уехал. Я занимаюсь домом. Комиссия к нам так и не приехала. Дом в том состоянии, в котором он был, – так и стоит. Коммуналку мне продолжают начислять, разбираюсь с этим. Чтобы не придумывали новых историй", – рассказал Александр Глазов.

Судя по всему, речь идет о доме в Полтаве, который пострадал во время российского удара 1 апреля.

Он также утверждает, что продолжает присылать финансовую помощь, которая ему поступает, семье, арендовавшей дом.

Отметим, ранее Даша и ее муж Саша показывали то, что осталось от их дома после попадания туда российского шахеда. После на блогершу и ее мужа вылилось много критики по поводу того, что они не жили в этом доме и якобы там оставались арендаторы.

О персоне: Даша Евтух Даше Евтух — участница 11 сезона "МастерШеф" и звезда TikTok. Она живет в деревне и делится со зрителями моментами своей жизни через прикольные и искренние видео. Она замужем за участнком Мастер Шеф и воспитывает дочь Фемиду.

