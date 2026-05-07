"Я в Киеве": муж популярной блогерши ответил на упреки в выезде из Украины

Виталий Кирсанов
7 мая 2026, 18:31обновлено 7 мая, 19:26
По словам Александра Глазова, в настоящее время он находится в Киеве.
  • Александр Глазов записал видеообращение к подписчикам в Instagram
  • Глазов сейчас занимается домом, которій пострадал от российской атаки

Муж украинской блогерши Даши Евтух, депутат Александр Глазов отреагировал на упреки в выезде за границу во время войны.

Глазов записал видеообращение к своим подписчикам в Instagram, отметив в подписи к нему: "Чтобы не придумывали новых историй".

По его словам, в настоящее время он находится в Киеве.

"Я в Киеве, никуда не уехал. Я занимаюсь домом. Комиссия к нам так и не приехала. Дом в том состоянии, в котором он был, – так и стоит. Коммуналку мне продолжают начислять, разбираюсь с этим. Чтобы не придумывали новых историй", – рассказал Александр Глазов.

Судя по всему, речь идет о доме в Полтаве, который пострадал во время российского удара 1 апреля.

Он также утверждает, что продолжает присылать финансовую помощь, которая ему поступает, семье, арендовавшей дом.

Отметим, ранее Даша и ее муж Саша показывали то, что осталось от их дома после попадания туда российского шахеда. После на блогершу и ее мужа вылилось много критики по поводу того, что они не жили в этом доме и якобы там оставались арендаторы.

Ранее Главред сообщал, что умерла звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Любовь Колесникова. Актриса ушла из жизни в возрасте 75 лет. Сердце знаменитости остановилось после долгой и тяжелой болезни. Коллеги выражают соболезнования семье артистки.

Также Анджелина Джоли одержала важную победу над своим бывшим супругом Брэдом Питтом. Тем временем сторона актера полагает, что под защитой адвокатской тайны Джоли могла утаить значительный объем важных документов, и теперь Питт намерен доказать это в суде.

О персоне: Даша Евтух

Даше Евтух — участница 11 сезона "МастерШеф" и звезда TikTok. Она живет в деревне и делится со зрителями моментами своей жизни через прикольные и искренние видео. Она замужем за участнком Мастер Шеф и воспитывает дочь Фемиду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
