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"Я так о тебе мечтала": Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения

Алена Кюпели
25 августа 2023, 11:42 обновлено 25 августа, 11:49
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Маша Ефросинина поздравила своего младшего сына с днем рождения.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина делится важными событиями своей жизни / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, волонтер и общественная деятельница Маша Ефросинина поделилась фотографией своего сына, а также поздравила его с днем рождения.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Как же я о тебе мечтала. Уже девять лет, как моя мечта - реальность. С днем рождения, самый добрый мальчик в мире", - написала ведущая.

видео дня

На фото - именинник Саша и поздравление его мамы:

Ефросинина также показала фото своего сына. В комментариях многие люди поздравили Машу и Сашу с днем рождения. Большинство отметили красоту мальчика, а также пожелали ему мирного неба.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась трогательным видео, как ее сын встречает папу Тимура Хромаева, который защищает Украину от России.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала человека, который может вить из нее веревки. Соответствующим фото селебрити поделилась на своей странице в Instagram. Так, Маша выложила черно-белое фото, на котором обнимает своего младшего сына от экономиста и защитника Украины Тимура Хромаева - Александра. Ефросинина нежно прислонилась к своему сыночку, а также "сделала заявление".

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Маша Ефросинина новости шоу бизнеса
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