"Я рыдаю, я плачу, меня пробирает": Потап признался, кто его "терзает"

Алексей Потапенко назвал имя своей музы и раскрыл место своего обитания.

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Потап где сейчас - Алексей Потапенко рассказал, где живет и кем вдохновляется / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Вкратце:

Потап, который во время войны перебрался за границу, признался, в каком городе бывает чаще всего

Шоумен эмоционально заговорил о гордости и заботе в его отношениях

Музыкальный продюсер и певец Потап, который сейчас активно продвигает свой новый проект, оказался в Риге - там он дал редкое интервью о том, где живет чаще всего, и кто его вдохновляет. В беседе для "Все Всегда Везде", Алексей Потапенко признался, что большую часть времени проводит в Барселоне, и связывает это с развитием испаноязычной карьеры его жены Насти Каменских.

"Мы живем в разных городах - Киев, Маями, Барселона... У меня жена, Настя Каменских, она поет на испанском языке. И город Барселона, в котором мы чаще находимся, чем в Маями, Дубае, Киеве на данный момент времени, это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, что мы очень хорошо его знаем. Поэтому мы там базируемся, оттуда все движения совершаем", - рассказал продюсер.

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Также Потап сделал признание о том, кто же его вдохновляет на творчество. Вопреки слухам о разводе, это - Каменских. Как дуэт пара вместе с 2006 года, как муж и жена - с 2019, и за это время звезда певицы для него не померкла, говорит музыкант.

Потап где сейчас - Алексей Потапенко рассказал, где живет и кем вдохновляется / Скриншот YouTube

"Настя, когда она поет, я рыдаю, я плачу, она меня пробирает насквозь, она... Я за нее переживаю, я ее поддерживаю. Я ей горжусь, она - моя муза. Она прекрасна", - говорит Потапенко.

Кто такой Потап / инфографика: Главред

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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