"Я не ваша и не российская": Ада Роговцева заворожила своей позицией

Ада Роговцева заявила, что никогда не предавала Украину.

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Ада Роговцева восхитила своей позицией / коллаж: Главред, фото: instagram, Ада Роговцева

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Ада Роговцева рассказала о работе в РФ

Актриса всегда отстаивала свою патриотичность

Украинская известная актриса Ада Роговцева поделилась воспоминаниями о том, как она ездила в страну-оккупанта РФ и снималась там в разных проектах.

В интервью Сергею Жадану Роговцева призналась, что всегда напоминала россиянам, что она украинская актриса.

"Я не чувствовала никогда, что я предаю. Я никогда этого не говорила, поэтому хочу сказать всем украинцам, всем зрителям, которые ко мне имеют какой-то интерес, или какое-то внимание мне уделяют, я вам говорю спасибо. Потому что я не слышала этих упреков, что "она в России работала". Я работала в России, но я украинская артистка. Я здесь, я никогда-никогда не отрывалась от своих. И никогда-никогда не предавала ни словом, ни мыслью", – отметила актриса.

Также Ада Роговцева обратила внимание, что ощущала со стороны жителей РФ пренебрежительное отношение к украинцам.

"Я приезжала, меня встречал водитель, и каждый раз он мне говорил: "Как там ваша Независимая?" Я говорю: "Сволочь ты!" Мы с ним были в таких судах... Все равно есть такое превосходство. А я у Николая Бурляева писала, сидели актеры российские, я среди них была, и мне дали слово, а он передо мной меня представлял. И говорит: "Наша русская артистка". Я говорю: "Стоп, стоп, стоп, стоп, останавливаем запись. Я не ваша и не российская актриса, я приехала из Украины. И давай будем как-то уважать друг друга". И остановила запись", – рассказала звезда.

Смотрите видео интервью Ады Роговцевой:

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Кто такая Ада Роговцева? Ада Роговцева - украинская актриса театра и кино. Герой Украины (2007), народная артистка СССР (1978), лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1981), Государственной премии Украины имени А. П. Довженко (2017). Как пишет Википедия, артистка имеет уверенную проукраинскую позицию. В 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией, не признанной большей частью международного сообщества[, и начала войны на Донбассе, она назвала Россию государством-агрессором. Неоднократно посещала с выступлениями передовую ВСУ на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции объединённых сил.

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