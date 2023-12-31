"Я не разбираюсь в политике": СБУ поймала московскую блогершу Маслову в Карпатах

В украинские Карпаты на отдых приехала блогерша из РФ Алина Маслова. Она живет в Москве и приехала в Украину со своей семьей встретить Новый год. Об этом она сама рассказала на своей странице в Instagram.
Блогерша сама рассказала, что приехала на курорт Драгобрат. В своих соцсетях она начала рассказывать, что она "любит и Украину, и Россию", хоть родом якобы из Молдовы.
"Я на 30% украинка, на 30% русская, на 30% молдаванка. Я учила украинский, молдавский и русский. Много друзей в обеих странах и из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь. Мне искренне жаль пострадавших, я помогала беженцам по началу всей этой истории, но никогда не принимала ничью сторону. Я человек мира", - писала Маслова.
31 декабря в Сети появились видео, на которых видно, что улыбка блогерши внезапно сменилась на горькие слезы - к ней пришли сотрудники СБУ.
Маслова начала рассказывать, что она якобы не читает новости из-за своей "восприимчивости" и "не разбирается в политических вопросах".
Смотрите видео с блогером Алиной Масловой:
По данным "Суспільного", Маслова заявила, что не поддерживает российскую военную агрессию против Украины и извинилась перед украинцами.
"Сейчас правоохранители выдворяют ее из Украины, поэтому Новый год уже будет праздновать в России", — сообщил журналистам источник.
Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.
Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Сын безумного путиниста Охлобыстина ушел в армию оккупантов
- Сергей Притула раскрыл подробности отношений с бывшей женой
- Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини