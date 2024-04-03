"Я не гордая": Маша Ефросинина назвала цену, за которую даст себя погладить

Известная украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина выставила оригинальный лот за донат.
На своей странице в Instagram, Ефросинина показала костюм собственной марки и добавила, что ей приятно гладить его. "Вообще-то я люблю гладить себя без одежды. А тут хочется гладить этот такой приятный костюм", - говорит Маша.
Потом она показала комментарий одного из пользователей. "Я бы вас тоже погладил", - написал мечтатель.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
На что Ефросинина отметила, что "она не гордая" и даст себя погладить. Но, как говорится, есть нюанс. Чтобы погладить Ефросинину, придется заплатить 3 млн на анатомические бронежилеты для украинских защитниц.
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Напомним, ранее украинская певица Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.
Ранее также Ефросинина призналась, что болезненно воспринимает тот факт, что уже столько времени не может посетить свою малую Родину, где похоронены ее бабушка и дедушка, отец, и воспоминания про украинский Крым.
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