"Я готов, что мне выдадут повестку": звезда "Волонтеров" высказался о мобилизации среди звезд

Кирилл Ганин рассказал о юмористическом проекте во время войны, попытке попасть в войска и общении с защитниками.

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Кирилл Ганин из Волонтеров рассказал о мобилизации / Пресс-служба

Юморист и звезда нового комедийного сериала "Волонтеры" на телеканале ТЕТ Кирилл Ганин с первых дней войны активно помогает военным и донатит на армию. За время полномасштабного вторжения он собрал около 9 миллионов гривен для украинских защитников и защитниц. Однако в интервью программе "Ближче до зірок" признался, что уклоняться от мобилизации и апеллировать к тому, что медийные люди полезнее в тылу, не будет. Актер заверил: если вручат повестку - встанет на защиту Родины.

"Я готов к варианту, что мне на улице выдадут повестку, и я пойду туда, куда надо", - честно признался Кирилл Ганин.

Более того, в начале большого вторжения юморист и сам рвался в войско. Однако в военкомате ему дважды отказали.

"Я говорил: "Давайте что-нибудь делать". Мне говорили: "Не до тебя, сейчас не мешай, сейчас ты будешь лишним". Я начал делать стримы. И где-то, наверное, через месяца два снова пошел в военкомат. А мне говорили: "Ну ты совсем дурак, какой фронт? Тебя если ранят, кто тебя оттянет? Зачем это надо? Лишний метр окопа рады тебя копать? Чувак, делаешь эфир, иди домой, хорошо получается", - поделился актер.

Кирилл Ганин из Волонтеров рассказал о мобилизации / Пресс-служба

Дело в том, что уже полтора года Кирилл Ганин не только волонтерит и закрывает сборы, но и троллит россиян в чат-рулетке. Его язвительные онлайн-трансляции с жителями страны-агрессора изрядно заряжают военных. Об этом актер узнал, когда ездил с благотворительными выступлениями на юг Украины.

"Военный подошел и сказал мне "спасибо". Я говорю, нет, это вам спасибо. Ты на фронте, защищаешь страну. Я сижу в офисе, где мне тепло, и просто говорю с людьми. Но очень много военных под эти видео кайфуют", – признался Кирилл Ганин.

Он убежден, что юмор - это то, что помогает нам жить и не сдаваться в сложные времена. Именно поэтому Кирилл Ганин снялся в новом комедийном сериале "Волонтеры", который покажут на телеканале ТЕТ уже с 6 ноября в 19:00. Это десятки жизненных историй об украинках и украинцах, которые не устают донатить, покупать, привозить и доставать из-под земли все, что нужно украинским супергероям в пикселе.

В "Волонтерах" вместе с Кириллом Ганиным сыграли Игорь Ласточкин, Станислав Боклан, Ирина Сопонару, девушки из "Трио разные", ребята из "ветеранов космических войск" и многие другие любимые юмористы. Сам Кирилл уверяет, что сериал "Волонтеры" о каждом из нас, ведь сейчас все, кто не на фронте, все волонтеры.

Не пропустите актуальную комедийную премьеру с 6 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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