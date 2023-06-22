"Я девочка": Слава Каминская оправдалась за отказ возвращаться в Украину

Украинская певица Слава Каминская в публичном пространстве все еще не перешла на украинский язык, и яростно отстаивает право разговаривать на русском языке. Недавно она попыталась заступиться за Макса Барских, из-за чего попала в очередной языковой скандал.
Артистка вступила в спор с подписчиками, в результате которого заявила, что в Украину больше не вернется (с начала полномасштабной войны она вместе с детьми выехала в Нидерланды).
В эксклюзивном интервью для Униан Слава Каминская решила объяснить, что именно заставило ее говорить о своем невозвращении. Певица отметила, что не отказывает поклонникам в личном общении, но волна хейта от недоброжелателей порой выбивает ее из колеи.
Таким образом она признала, что сказанное ею было лишь эмоциональным импульсом, а не ее реальным планом на жизнь. "Я часто общаюсь со своими подписчиками и в последнее время нередко сталкиваюсь с хейтом. Мне стало обидно, и я написала это сгоряча. Многие из нас сейчас неуравновешенные по понятным причинам. И пусть мне 38, но внутри меня живет маленькая девочка, которой иногда свойственно обижаться", - отмечает Слава.
В целом Каминскую расстраивает, что в такое сложное для страны время украинцы тратят свои силы на взаимные унижения и скандалы. "Да, я артистка, но прежде всего я - человек. Если серьезно, мне очень больно от того, что мы все чаще ругаемся друг с другом, под любым предлогом — и в том числе на языковой почве", - признается она.
Ранее звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк критически высказался про мужчин, которые сбежали из Украины во время войны, и за границей не делают ничего ради победы нашей страны.
Также с необычной инициативой выступила Оля Полякова - в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса про миллион каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.
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