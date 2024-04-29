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"Я делаю все правильно": Дмитрий Коляденко признался, готов ли пойти на фронт

Анна Подгорная
29 апреля 2024, 18:08
Артист не стал скрывать свое отношения к мобилизации.
Дмитрий Коляденко
Дима Коляденко про мобилизацию - танцор высказался в телемарафоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко в юности служил в армии, и сейчас состоит на военном учете. 52-летняя звезда для себя принял решение, что он будет делать в случае, если ему придет повестка.

Коляденко предпочел не философствовать о своем "предназначении", а просто по максимуму делать то, что приносит пользу стране во время полномасштабной войны.

Сейчас он действительно много работает в театре и гастролирует по Украине, так как видит в этом особую психологическую миссию. "Мне кажется, сейчас я делаю все правильно. Участвую в спектаклях. У меня есть такая миссия – помогать людям со сцены. Мы, актеры, как психологи. Сейчас аншлаги по всей Украине, потому что спектакли дают свет. Люди приходят и забывают, что продолжается война. Они получают бальзам на душу. Они выключаются от времени, потому что есть искусство и драматургия. Мне кажется, что это правильно быть мне пока на сцене и радовать зрителя Украины", - рассказал он во время телемарафона "Єдині новини".

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При этом артист отмечает, что прятаться от ТЦК не намерен. Он готов отдать долг стране, если это потребуется: "Я на учете. Все честно. Все знают, что я в Киеве. Я здесь. Если придет повестка, конечно, я буду там. Это моя обязанность. Я же мужчина".

Кто такой Дима Коляденко?

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

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