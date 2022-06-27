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"Я больше не хочу поддерживать": Тодоренко опубликовала странное видео и закрыла комментарии

27 июня 2022, 07:04

Регина Тодоренко сделала очень неоднозначную публикацию на своей странице в социальной сети Instagram.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая продолжает не замечать ракетные обстрелы украинских городов россией и смерть украинских детей и граждан, опубликовала странное видео.

Так, на своей странице в Instagram, селебрити опубликовала коллаж: с одной стороны - это интервью американского актера Джимма Кэрри о депрессии, с другой не накрашенная и какая-то сонная Тодоренко, "едущая" на мультяшной машине.

"Хочу объяснить, что такое депрессия. Депрессия - это когда твое тело говорит тебе: пошел ты. Я больше не хочу быть этим персонажем, я больше не хочу поддерживать этот аватар, который ты создал для мира. Это слишком для меня. Ты должен воспринимать слово депрессия как deep rest - глубокий отдых. Твоему телу нужен глубокий отдых от персонажа, которого ты пытался играть", - говорит в интервью Джимм Кэрри на страницах Регины Тодоренко.

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То, что телеведущая закрыла комментарии может говорить о том, что она устала от молчания и публикацией данного видео она завуалировала сообщение о том, что действительно чувствует. Либо же Тодоренко пытается донести своим поклонникам, что у нее сейчас депрессия и ей нужен отдых.

В любом случае, из ее уст так и не прозвучало слово "война", которая уже больше 4-х месяцев рушит жизни украинцев.

Напомним, ранее мама Тодоренко, которая находится в Украине, поздравила дочь с 32-летием, рассказала, что гордится ею и ждет ее дома.

"С Днем рождения, наша любимая ласточка, наша уникальная дочура! Будь нам здорова, удачлива, счастлива и любима! Пусть окружают тебя достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Пусть каждый день твоего нового года приносит гармонию в душе и позитивные эмоции ! Наша Одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света!❤", - написала Ирина Тодоренко.

Регина Тодоренко
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