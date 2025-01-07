Взял от родителей лучшее: как сейчас выглядит сын Джонни Деппа и Ванессы Паради

Кратко:
- Джек Депп - младший ребенок Джонни Деппа и Ванессы Паради
- Парень избегает публичности
Американский актер, режиссер и музыкант Джонни Депп с 1998 по 2014 годы состоял в фактическом браке с французской актрисой и певицей Ванессой Паради. В этом союзе появилось двое детей - дочь Лили-Роуз Депп (род. 1999) и сын Джек (род. 2002).
И если Лили-Роуз активно штурмует Голливуд и подиумы, посещает светские мероприятия и охотно общается с прессой, то Джек предпочитает анонимность и уединение. Актерство, к большому сожалению звездных родителей, ему также малоинтересно.
Джек Депп живет в Париже, где, как сообщает Daily Mail, папарацци удалось поймать редкую птичку в объективы фотокамер. Снимок разлетелся по Сети, и поклонники Деппа и Паради вновь кусают локти от того, что их сын не сияет на киноэкранах.
Известно, что творческую жилку обоих родителей Джек все же унаследовал: у него определенно есть музыкальный талант, как у мамы и папы, и он также увлекается живописью, как Депп. Впрочем, последним известным местом работы Джека был ливанский ресторан L'Area, где парень работал барменом и помогал на кухне.
Johnny Depp’s look-alike son Jack, 22, spotted out in Paris in rare sightings over the holidays View: https://t.co/ewHbcfh99wpic.twitter.com/LduwSEPLwY— RONDON? (@MenorRondon) January 3, 2025
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Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.
Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.
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Кто такой Джонни Депп?
Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.
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