Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Взял от родителей лучшее: как сейчас выглядит сын Джонни Деппа и Ванессы Паради

Анна Подгорная
7 января 2025, 02:00
9
22-летний Джек Депп - редкая "добыча" для папарацци.
Джонни Депп, Ванесса Паради
Джек Депп сейчас - сын Деппа и Паради засветился в Париже / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Джек Депп - младший ребенок Джонни Деппа и Ванессы Паради
  • Парень избегает публичности

Американский актер, режиссер и музыкант Джонни Депп с 1998 по 2014 годы состоял в фактическом браке с французской актрисой и певицей Ванессой Паради. В этом союзе появилось двое детей - дочь Лили-Роуз Депп (род. 1999) и сын Джек (род. 2002).

И если Лили-Роуз активно штурмует Голливуд и подиумы, посещает светские мероприятия и охотно общается с прессой, то Джек предпочитает анонимность и уединение. Актерство, к большому сожалению звездных родителей, ему также малоинтересно.

видео дня

Джек Депп живет в Париже, где, как сообщает Daily Mail, папарацци удалось поймать редкую птичку в объективы фотокамер. Снимок разлетелся по Сети, и поклонники Деппа и Паради вновь кусают локти от того, что их сын не сияет на киноэкранах.

Известно, что творческую жилку обоих родителей Джек все же унаследовал: у него определенно есть музыкальный талант, как у мамы и папы, и он также увлекается живописью, как Депп. Впрочем, последним известным местом работы Джека был ливанский ресторан L'Area, где парень работал барменом и помогал на кухне.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.

Читайте также:

Кто такой Джонни Депп?

Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ванесса Паради Джонни Депп новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Счет идет на десятки тысяч: Генштаб назвал потери РФ от начала Курской операции

Счет идет на десятки тысяч: Генштаб назвал потери РФ от начала Курской операции

23:48Война
На Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой - Сикорский

На Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой - Сикорский

23:19Мир
Враг пытается взять Покровск "в клещи": какая ситуация в городе

Враг пытается взять Покровск "в клещи": какая ситуация в городе

23:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 7 января: Скорпионам - хороший день, Водолеям - щедрая прибыль

Гороскоп на сегодня 7 января: Скорпионам - хороший день, Водолеям - щедрая прибыль

"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

"Тысячи километров окажутся в большом котле": эксперт предупредил об опасности

"Тысячи километров окажутся в большом котле": эксперт предупредил об опасности

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

Последние новости

02:41

Загадка для гениев: нужно решить хитрое математическое уравнение

02:03

Посягательства Трампа на Гренландию: Дания изменила королевский герб

02:00

Взял от родителей лучшее: как сейчас выглядит сын Джонни Деппа и Ванессы Паради

01:30

Если дома нет порошка: какими подручными средствами можно постирать вещи

00:57

Проверьте внимательность: найдите различия в картинках с носорогами за 11 сек

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:32

Максим Галкин перепел Степана Гигу и признался, кто учит его украинскомуВидео

00:11

Во Франции подтверждают дезертирство украинских военных на учениях - СМИ

06 января, понедельник
23:54

Как утеплить деревянные окна: чем заделать щели, чтобы дома стало тепло

23:50

Можно ли оставлять себе вещи умерших родственников: как не навлечь на себя беду

Реклама
23:48

Счет идет на десятки тысяч: Генштаб назвал потери РФ от начала Курской операции

23:44

Наталья Могилевская впервые вывела младшую дочь на сценуВидео

23:19

На Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой - Сикорский

23:02

Враг пытается взять Покровск "в клещи": какая ситуация в городе

22:54

Тарас Цымбалюк поставил точку в сплетнях о своей личной жизни - что случилось

22:06

В Варшаве насмерть сбили 14-летнего украинца: водитель сбежал

22:00

Курская катастрофа для Путина и переговоры с РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:46

"Хочет развести": Потап возвращается в Украину и запланировал концерт - блогер

21:43

"Немного не до того": Бобул рассказал про общение с кумом Кучмой во время войны

21:42

Советуют опытные автомобилисты: чем лучше помыть лобовое стекло машины

21:29

Прорыв границы россиянами на Черниговщине: в ЦПД расставили все точки над "і"

Реклама
21:25

Предательница Лолита срочно сбежала из РФ со своим спутником - причина

20:57

Могут ли мобилизовать забронированных работников: в ТЦК и СП ответили

20:53

"Только на одном направлении": Зеленский раскрыл потери РФ на Курщине

20:27

Света не будет по 8 часов: в Приднестровье увеличили время отключений электроэнергии

20:24

"Серьезный удар для Путина": полковник Британии назвал решающий фактор в войне

20:13

В КНДР запретили хот-доги: Ким Чен Ын ввел новые репрессии

19:53

"Засыпают огнем" украинскую пехоту: враг хочет прорвать важные рубежи

19:29

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

19:22

После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

19:22

Приднестровье без газа: как Москва бросила социалистический рай умиратьмнение

19:11

Дар обаяния и магнетизма: какие знаки зодиака имеют лучшую ауру

19:10

Курско-Харьковская дилемма: куда пошли ВСУмнение

19:05

Оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне: есть погибший и раненые

19:04

Леся Никитюк впервые выходит замуж - первые фото невесты

19:00

Россияне в истерике: в ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области

18:57

Цифры впечатляют: сколько электроэнергии потребляет холодильник

18:45

Где лучше оставлять машину в гараже или на улице: неожиданный ответ специалистов

18:42

Черная метка для Путина: провал на Курщине может стать его концом - The Telegraph

18:34

"Есть договоренности": известны результаты переговоров Украины и РФ в Беларуси

18:22

Стиралка - не панацея: почему кухонные полотенца нужно стирать отдельно

Реклама
18:20

Больше не "любимчик" Трампа: Орбана подсидели в Европе - кто станет на его место

18:16

В России неспокойно: известно о пожаре на важном заводе в Ростовской области

17:57

"Одно условие": у Шольца сделали заявление об окончании войны и назвали роль РФ

17:48

Работник ТЦК "продавал" отсрочки от мобилизации: его задержали

17:43

"Будет новый президент": 2025 год станет концом для России и диктатора - Росс

17:39

Известный поэт-песенник объяснил, зачем Ирина Билык пела на русском

17:34

Потеряет полезные свойства: где нельзя держать мед - ответ пасечника

17:26

Новый исторический рекорд: официальный курс доллара в Украине существенно вырос

17:25

Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТОВидео

17:14

СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ - СМИВидео

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять