Взрослая девушка: как выглядит дочь Бейонсе и Джей Зи

Блю Айви тщательно скрывают от публики звездные родители.

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Бейонсе редко показывает старшую дочь / Коллаж: Главред, Фото Instagram/beyonce

Вы узнаете:

Как сейчас выглядит дочь Бейонсе

Где ее удалось сфотографировать

Что надела дочь Бейонсе

Дочь американской певицы Бейонсе и ее мужа-рэппера Джей Зи является одной из самых популярных девочек-подростков в мире.

Блю Айви собрала еще большую армию поклонников благодаря мировому турне своей звездной матери. Девочка была на гастролях с ней и выступала на шоу Бейонсе. Причем, делала это серьезно и успешно.

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Между тем, появление Айви в "обычной жизни" является все еще редким явлением, которое привлекает внимание папарацци во всем мире. И вот редкая удача - Блю Айви удалось "поймать" на премьере фильма "Злая" в Лос-Анджелесе.

Блю надела красивое розовое платье-макси без бретелек с корсетом от лондонского дизайнера женской одежды House of CB и пару золотых сандалий с ремешками.

Фото взрослой Блю Айви можно посмотреть тут

Комментаторы в социальных сетях отмечают красоту девочки, а также тот факт, что она все больше становится похожей на свою маму.

инфографика Бейонсе / Инфографика Главред

Кто такая Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на её счету 28 статуэток.

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Ранее Главред писал о том, что Бейонсе выложила ряд фотографий, где показала свой новый имидж и даже сфотографировалась вместе со своим мужем, рэппером Джей Зи.

Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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