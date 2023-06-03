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Выставила старческие ноги без юбки: Лолита устроила танцы в колготках

Алена Кюпели
3 июня 2023, 11:26 обновлено 3 июня, 11:29
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Певица Лолита никогда не интересуется тем, что о ней думают остальные люди.
Лолита Милявская
Лолита Милявская продолжает думать, что она молодая / скриншот YouTube

Певица украинского происхождения Лолита, киевлянка, которая с началом жестокого нападения России на Украину, встала на сторону врага, снова удивила поклонников своим странным поведением.

Так, выступая на одном из концертов, Лолита вышла лишь в одном пиджаке и колготках. Она также дико дергалась под музыку, пытаясь попадать в ритм своими уже не молодыми ногами. Видео появилось в телеграмм-канале Showbusiness 24.

Выступая так, Лолита полагает, что выглядит молодой и прогрессивной, между тем, ее жалкие попытки "быть в струе" лишь напоминают печальное зрелище, собственно как и вся дряхлая российская эстрада.

видео дня

На видео - Лолита отжигает без юбки:

Отметим, ранее Лолита Милявская показала свою особенную дочь, которой сразу после рождения поставили диагноз синдром Аспергера. Сейчас 24-летняя девушка живет с бабушкой и дедушкой, но видеться с матерью не так часто.

Ранее также стало известно о том, что у Лолиты начались внезапные проблемы со здоровьем. А именно, певицу стала беспокоить бессонница. По ее словам, она страдает от приступов паники и панических атак, а также доводит себя до невротических состояний. Она также жалуется, что ее приступы отказываются лечить даже врачи.

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Лолита Милявская
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