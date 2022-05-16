Вышиванка и хлеб с солью: Собчак показала интерьер нового дома с мозаикой

Ксения Собчак показала новый дом/ instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно поддержала заявление Филиппа Киркорова в отношении пропагандистки Кремля Симоньян, показала свой новый особняк на Рублевке в Москве.

Об этом Собчак сообщила на своей странице в Instagram.

"Первый кадр из моего дома! Пришла проконтролировать переезд и заняла самую удобную позицию для наблюдения", - пишет Собчак.

Читайте также"Деградация системы": Собчак раскритиковала Лаврова за его высказываня о евреях

Эти не первые кадры из ее дома появляются благодаря рекламе. Собчак уже не первый раз рекламирует российского производителя, которые "не хуже итальянского". Как говорится, импортозамещение в деле, да и на рекламе можно отхватить себе что-то по бартеру.

В новом доме Собчак также видна мозаика, на которой изображена девушка с хлебом и солью в рубашке, похожей на вышиванку. На другой стене - мозаика, на которой изображен верблюд.

Еще один ракурс показывает камин и шкуры, просторное светлое помещение для приема гостей.

Российские СМИ пишут, что стоимость недвижимости составила 40 млн рублей (более 600 тысяч долларов).

Напомним, ранее Собчак показала, как выглядит ее дом снаружи. Оказалось, что у нее будет большая терраса и панорамные окна.