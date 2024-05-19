Выпало лишнее: Волочкова снова опозорилась в сети

Про гордость российского балета, "русскую балерину" Анастасию Волочкову можно говорить вечно.
Однако не в контексте ее творческих достижений, а в контексте очередного позорного поступка, видео которого разлетелось по сети.
По данным пропагандистского телеграмм-канала Дневники Знаменитостей, Волочкова показалась на каком-то выступлении, где она, судя по всему, пела.
Но не голос патриотической балерины привлек внимание пользователей сети, а ее наряд, в который не помещалась обвислая "душа" балерины.
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Анастасия Волочкова - последние новости
Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на единственную дочь Ариадну. Девушка, которая самостоятельно решила жить с отцом и всячески пытается отстоять границы личного пространства, якобы оскорбляет свою мать разговорами о наследстве.
Также горе-балерина показала, как отдыхает в компании певицы-предательницы Таисии Повалий, которая сильно поправилась, и пытается скрыть расплывшуюся фигуру мешковатым нарядом.
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