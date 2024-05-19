Выпало лишнее: Волочкова снова опозорилась в сети

Русская балерина Анастасия Волочкова опозорилась во время выступления.

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Анастасия Волочкова не перестает удивлять / коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Про гордость российского балета, "русскую балерину" Анастасию Волочкову можно говорить вечно.

Однако не в контексте ее творческих достижений, а в контексте очередного позорного поступка, видео которого разлетелось по сети.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Дневники Знаменитостей, Волочкова показалась на каком-то выступлении, где она, судя по всему, пела.

видео дня

Но не голос патриотической балерины привлек внимание пользователей сети, а ее наряд, в который не помещалась обвислая "душа" балерины.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Волочкова показала лишнего / Скриншот видео

Анастасия Волочкова засветила грудь / Скриншот видео

Анастасия Волочкова - последние новости

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на единственную дочь Ариадну. Девушка, которая самостоятельно решила жить с отцом и всячески пытается отстоять границы личного пространства, якобы оскорбляет свою мать разговорами о наследстве.

Также горе-балерина показала, как отдыхает в компании певицы-предательницы Таисии Повалий, которая сильно поправилась, и пытается скрыть расплывшуюся фигуру мешковатым нарядом.

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