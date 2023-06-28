Выбирай украинское: звезда "Дома Дракона" шиканула украинскими украшениями

На страницах глянцевого журнала экстравагантная Эмма Д’Арси появилась в аксессуарах от украинского модного бренда ювелирных изделий.

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Эмма Д’Арси снялась для The Hollywood Reporter в украшениях от Nomis / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmaziadarcy, imdb.com

Британская актриса Эмма Д’Арси, сыгравшие роль Рейниры Таргариен в сериале-приквеле Игры престолов "Дом Дракона", приняли участие в съемке для именитого глянца The Hollywood Reporter.

Артистка, которая имеет небинарную гендерную идентичность и предпочитает обращение "они/их", выбирают наряды в стиле унисекс, которые могли бы подчеркнуть их индивидуальность без явного акцента на пол. Для фотосессии был выбран синий блейзер Balmain и серьги от украинского бренда ювелирных изделий Nomis. Фотографии появились на странице ювелиров в Instagram.

На одном ухе Д’Арси красовались золотые серьги-каффы с синими и желтыми камнями, в другом - серьга-булавка из золота и черного жемчуга. Приблизительная стоимость украшений - 7.5 тыс. евро.

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Примечательно, что Эмма Д’Арси - не первые знаменитости, которые отдают свое предпочтение унисексуальным, мультифункциональным украшениям от Nomis. К примеру, британская певица Алиша Диксон, когда была ведущей Евровидения-2023, дополнила свой образ двойным перстнем от украинского бренда.

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