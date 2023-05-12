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"Вы – убийцы": солист "Би-2" жестко обругал фанатов-путинцев

Дмитрий Видоменко
12 мая 2023, 11:09 обновлено 12 мая, 11:09
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Известный белорусский/российский рок-музыкант, фронтмен рок-группы "Би-2" Лева поставил на место пропутинских фанатов.
Лева Би-2
Лева Би-2 / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный русский рок-музыкант и солист коллектива "Би-2" Лева (настоящее имя − Егор Бортник) устроил конфликт с фолловерами на своей странице в Instagram.

Во-первых, музыкант написал, что ни за что не вернется в Россию –в том числе и с концертами. Далее, Лева Би-2 ответил на несколько других комментариев. Конфликт стартовал, когда один из подписчиков поздравил музыканта с Днем победы. После этого в комментариях начался спор, в ходе которого музыкант назвал россиян убийцами.

"Вы – убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими с Украиной и Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость […]. Я ни одного слова забирать не собираюсь. Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила нашу страну. Читайте ваши "мракобесные" лекции в военкомате", — с явным негодованием написал Лева Би-2.

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К слову, сейчас группа "Би-2" гастролирует по США. Как пишут российские СМИ, ранее у коллектива был запланирован концерт в Москве на 10 июня, однако сейчас на сайте группы информации о нем нет — два ближайших выступления, согласно расписанию, должны пройти 28 мая в Нью-Йорке и 11 июня в Ташкенте.

Напомним, ранее известный российский комик и ппозиционер Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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