Вупи Голдберг отказывается признавать Холокост: актриса опозорилась скандальным высказыванием

Актриса имеет весьма искаженное понимание геноцида и отзывается достаточно пренебрежительно об истреблении евреев

Вупи Голдберг отрицает Холокост / ua.depositphotos.com

Голливудская актриса, комедиантка и телеведущая Вупи Голдберг в начале февраля едва не потеряла работу из-за своих антисемитских высказываний в прямом эфире. Тогда она заявила, что Холокост - это вовсе не о расе, а о бесчеловечности по отношению к людям.

Несмотря на то, что тогда она несколько раз принесла публичные извинения, свое мнение она, похоже, не изменила - актриса по-прежнему отрицает Холокост.

Об этом она заявила во время своего интервью для Sunday Times на шестой день еврейского праздника Ханука. Голдберг продолжает настаивать, что целью Холокоста не было уничтожить иудеев, как расу. Дескать это нацисты все обставили так, чтобы мир в это поверил, а на деле уничтожали тех, кого считали психически нездоровыми.

"Вспомните, кого они убивали первыми. Они не убивали по расовой принадлежности. Уничтожали тех, кого считают психически неполноценными. Но это убийца, не правда ли? Угнетатель говорит вам, кто вы. Почему ты им веришь? Они нацисты. Зачем верить в то, что они говорят? Это не меняет того факта, что еврея нельзя было отличить на улице. Можно было отличить меня, но их нет", - заявила Вупи, чем немало удивила своего интервьюера.

Новое скандальное высказывание вызвало возмущение в Сети. Общественность посоветовала актрисе посетить Освенцим и внимательней изучить историю.

К слову Голдберг по настоянию мамы взяла псевдоним, потому что ее настоящая фамилия, Джонсон, звучала "не достаточно по-еврейски, чтобы стать звездой".

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