"Второй круг": популярная украинская модель беременная во второй раз

Анна Андрес станет мамой во второй раз/ Instagram

Популярная украинская модель Анна Андрес, которая еще недавно радовала своих поклонников жаркими фото в купальнике, беременна во второй раз.

Радостной новостью модель поделилась на своей странице в Instagram. "Второй круг", - написала она.

Анна Андрес и ее муж французский бизнесмен уже воспитываю совместного ребенка, мальчика по имени Джеймс. "21 неделя. Не могу дождаться моего маленького скорпиончика", - поделилась Андрес.

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Анна Андрес с животиком в ожидании второго малыша / Instagam

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских, которая как и многие украинские артисты поддерживает Украину, путешествуя и давая благотворительные концерты, запостила на своей странице в Instagram интригующее фото.

Так, певица изображена в студии звукозаписи в черном коротком платье, которое, тем-не-менее, свободного кроя и намекает на беременный живот.