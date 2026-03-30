"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

Лилия Ребрик сообщила о новом этапе в жизни Адели.

Лилия Ребрик дети - ведущая поделилась новостями о дочери

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик - мама троих дочерей. Младшей, Аделине, недавно исполнилось два года.

Артистка в своем блоге в Instagram поделилась достижениями малютки: девочка недавно самостоятельно отказалась от грудного вскармливания и от сна с пустышкой. Ребрик призналась - ее радует то, что сложный процесс прошел для дочери очень легко, но в то же время - немного грустно, ведь и для самой Лилии грудное вскармливание было особым моментом единения с малышкой.

"Адель однажды вечером сама сказала мне свое фирменное "не буду". И все… представляете? Без заранее подготовленного "последнего раза", без моей сентиментальной потребности пережить это еще раз и запомнить на эмоциональном уровне. Не буду — и все! И теперь вся правда о материнстве: ты думаешь, что контролируешь процесс, а на самом деле… ребенок просто берет и делает по-своему. А тебе остается это принимать. ... И тут я ловлю себя на мысли: дети растут быстрее, чем мы успеваем это прожить. И, пожалуй, единственное, что нам остается — не успевать за ними… а просто быть рядом и принимать", - написала Лилия Ребрик.

О персоне: Лилия Ребрик Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

