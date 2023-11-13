ВСУ 'аннулировали' одного из создателей 'Реальных пацанов' и 'Папиных дочек'

Российский звукорежиссер Валентин Ушаков, который работал над созданием сериалов "Реальные пацаны" и "Папины дочки", в сентябре ушел на фронт добровольцем. Военная карьера не задалась - он попал сразу "на ноль", где его ликвидировали украинские защитники.
По данным различных росСМИ, Ушаков подорвался на гранате, сброшенной украинским дроном. Взрывной волной ему оторвало ногу и выбраться с поля боя самостоятельно оккупант не смог.
На помощь Ушакову пришли санитары з Чувашии, которые уже переложили его на носилки, но на них снова был сброшен снаряд. После второго попадания никто не выжил.
Звукорежиссер считался пропавшим без вести с октября. Его тело лежало неопознанным достаточно долго, и похоронили Ушакова лишь 11 ноября. Российский актер Николай Наумов, который на экране изображал уберпатриота, на похорон погибшего оккупанта не приехал, отделавшись дежурной отмазкой.
Ранее стали известны скандальные детали побега внука Софии Ротару из Украины во время войны. Первая попытка Анатолия Евдокименко в начале марта 2022 года пересечь границу не увенчалась успехом, однако сейчас молодой человек около года живет в Европе.
Также экс-участник Дизель Шоу, актер и воин Олег Иваница, резко высказался о сбежавших в РФ Писаренко и Никишине, которые последние годы перед полномасштабной войной строили карьеру в Украине.
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