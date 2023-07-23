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Все в обломках: известный ведущий оказался в эпицентре удара по Одессе

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2023, 15:04 обновлено 23 июля, 15:22
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Егор Гордеев лично побывал в Спасо-Преображенском соборе, который разрушили российские ракеты.
обстрел Одессы, Гордеев
Егор Гордеев оказался в эпицентре ракетного удара в Одессе / Коллаж: Главред, фото: пресс-службы 1+1

Российские оккупанты ударили ракетами по Одессе. В результате этого разрушен собор, много домов. Известный украинский ведущий оказался прямо в эпицентре взрыва. Об этом сообщает ТСН.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев показался на фоне разрушенного Свято-Преображенского собора. Ведущий приехал на ежегодное мероприятие Social Camp 2023 Odesa. Он выступил на этом мероприятии и после этого отдыхал в отеле.

"Мы командой из Social Camp и Superhumans жили в отеле возле порта. Все проснулись от взрывов, здание трясло. Мы спустились в укрытие, ребята Superhumans с протезами, хоть им и сложно спускаться – все вместе идем, помогаем друг другу", - рассказывает Гордеев.

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ракетный удар по Одессе
Егор Гордеев оказался в эпицентре ракетного удара в Одессе / фото: пресс-служба 1+1

Он вспоминает, что уже утром пошел в собор. Служители храма очень молчаливы и не готовы общаться после случившегося.

Гордеев показал последствия ракетного обстрела.

ракетный удар по Одессе
Егор Гордеев оказался в эпицентре ракетного удара в Одессе / фото: пресс-служба 1+1
ракетный удар по Одессе
Егор Гордеев оказался в эпицентре ракетного удара в Одессе / фото: пресс-служба 1+1

Массированный обстрел Одессы 23 июля

23 июля РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе. Враг совершил комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Известно, что враг применил 19 ракет, есть попадания в дома. Силам ПВО удалось сбить 9. Сообщается, что в результате удара погиб 1 человек. 19 людей пострадали, 14 из них госпитализированы. Вражеские удары пришлись, в том числе, и на жилые дома.

  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС
  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС
  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС
  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС
  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС
  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС
  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС
  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС
  • Россия массово обстреляла Одессу
    Россия массово обстреляла Одессу Константин и Влада Либеровы, t.me/Bratchuk_Sergey, ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по Одессе. Как отметил президент, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

Другие новости:

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