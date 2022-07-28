"Врачи говорят, что это судьба": появились неожиданные детали смерти Юрия Шатунова

Юрий Шатунов / instagram.com/yuriy_shatunov/

Певец Юрий Шатунов, который ушел из жизни от острой сердечной недостаточности, не жаловался на здоровье перед смертью, но за день до трагедии пережил микроинфаркт.

Как рассказал концертный директор солиста "Ласкового мая" в комментарии российским СМИ, все случилось внезапно. Симптомов никаких у Шатунова не было, жалоб тоже.

"Юра болел бронхитом в легкой форме. Потому у него появилась слабость. Мы списывали это на болезнь и на то, что он долго находился в туре. Юра был под наблюдением врачей. Я находился рядом с ним 24 часа в сутки. Спрашивал: "Юра, что-то болит? Ты скажи. Давай, может, еще проверимся?". Ответ у него был один: "Тебе надо, ты и проверяйся. А я доработаю и домой". Хочу домой. Хоть бы из врачей кто сказал, хоть бы кто намекнул, что нужно сердце проверить… Никто!", - рассказал Кудряшов.

Также он отметил, что у Шатунова был микроинфаркт накануне смерти, но на плохое самочувствие он не жаловался.

Читайте такжеРоссияне устроили вакханалию на могиле Шатунова: бросаются на крест и танцуют"Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это судьба. Сейчас много, чего говорят. Чушь несут, что были наркотики. Он вообще никогда их в жизни не употреблял. Вскрытие сделали - у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить", - добавил Кудряшов.

Напомним, о смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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