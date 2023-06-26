"Врач спасти не может": у Кристины Горняк подтвердился страшный диагноз

Бывшей жене Остапчука предстоит лечь под нож хирурга для удаления больного органа.

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Кристина Горняк рассказала, что врачи подтвердили у нее гидронефроз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Вторая бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк ранее сообщала, что у нее обнаружилась серьезная проблема со здоровьем. Австрийские и украинские врачи поставили ей диагноз - гидронефроз.

Левая почка Горняк вызывала у медиков беспокойство. После анализов подтвердилось худшее - орган полностью нефункционален и его придется удалить.

О предстоящей операции блогерша сообщила на своей странице в Instagram. Почку не удастся спасти, однако Кристина нашла в этом и положительные моменты. Правая почка здорова, а значит ее организм не получит серьезных повреждений.

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"Врач в Австрии подтвердил мой диагноз – гидронефроз, но сказал, что моя левая почка не работает от слова совсем! И к сожалению, спасти ее он не сможет. Но!!!!!!!! Он сказал, что моя правая почка работает на все 100% и выполняет все то, что нужно мне для счастливой и здоровой жизни! Что я могу есть, как ела, могу пить, как пила, я могу все! Поэтому я должна поблагодарить за это Бога и идти дальше улыбаясь, как я это делаю!" - пишет Кристина Горняк.

Она также обратилась к своим подписчикам, в надежде, что ее история вдохновит их не опускать руки, и идти по жизни с высоко поднятой головой.

Кристина Горняк рассказала, что врачи подтвердили у нее гидронефроз / instagram.com/kristygor

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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