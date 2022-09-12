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Врач назвал вероятную причину смерти Королевы

12 сентября 2022, 18:51

Медики обратили внимание на некоторые особенности поведения и внешнего вида Королевы.

Умерла Королева Елизавета II
Умерла Королева Елизавета II / instagram.com/theroyalfamily, pixabay.com

Доктор Деб Коэн-Джонс, живущая в Перте, Западная Австралия, сказала, что руки Королевы Елизаветы, которая скончалась 8 сентября и ее фото во время позирования с ЛизТрасс, могли указывать на ухудшение ее здоровья.

По словам медика, которую цитирует издание Express.co.uk, похоже, есть признаки заболевания периферических сосудов. Это нарушение кровообращения, которое вызывает сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами вашего сердца и мозга.

"Иногда это может привести к сердечной недостаточности. Если у вас такое плохое периферическое кровообращение, органы не получают хорошего кровоснабжения. Это может быть признаком полиорганной недостаточности", - говорит она.

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По данным хосписа Crossroads, "пятна" или обесцвечивание, видимые на руках королевы, могли быть признаком того, что кровь больше не течет эффективно, нарушено кровообращение.

Доктор говорит, что состояние Ее Величества выглядит "весьма тяжелым", и предположил, что она могла испытывать боль.

Однако Букингемский дворец заявил, что Королева мирно скончалась в своей резиденции в Балморале, куда ее навестили дети.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 74 года.

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