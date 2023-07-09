Впервые за год: Гайтана появилась в соцсетях, и показала дочь и мужа

Украинская певица Гайтана загадочным образом исчезла из информационного пространства еще в июне прошлого года. Последней ее записью в Instagram больше года было видео исполнения фанаткой хита артистки "Не йди".
Теперь в соцсетях Гайтана опубликовала сразу два своих свежих снимка. На одном она позирует с мужем, продюсером Александром Смартом, и дочерью Сапфир-Николь. Мама с малышкой сейчас носят одинаковые прически - афрокосички.
На другой фотографии артистка снова с дочерью - похоже, они на отдыхе, и позируют на аттракционах в луна-парке. За время своего отсутствия Гайтана не сильно изменилась, а вот шестилетняя Сапфир-Николь заметно подросла.
Гайтана не стала комментировать, куда она пропала на целый год. Впрочем, ее возвращение поклонники и так восприняли с большим энтузиазмом.
Где сейчас находится певица с семьей, она не раскрывает. До полномасштабной войны она жила двухэтажной вилле под Киевом.
Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.
Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.
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