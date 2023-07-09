Впервые за год: Гайтана появилась в соцсетях, и показала дочь и мужа

Про Гайтану ничего не было слышно с прошлого лета, из-за чего поклонники стали сильно переживать.

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Как сейчас выглядит Гайтана и ее семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана загадочным образом исчезла из информационного пространства еще в июне прошлого года. Последней ее записью в Instagram больше года было видео исполнения фанаткой хита артистки "Не йди".

Теперь в соцсетях Гайтана опубликовала сразу два своих свежих снимка. На одном она позирует с мужем, продюсером Александром Смартом, и дочерью Сапфир-Николь. Мама с малышкой сейчас носят одинаковые прически - афрокосички.

На другой фотографии артистка снова с дочерью - похоже, они на отдыхе, и позируют на аттракционах в луна-парке. За время своего отсутствия Гайтана не сильно изменилась, а вот шестилетняя Сапфир-Николь заметно подросла.

видео дня

Гайтана не стала комментировать, куда она пропала на целый год. Впрочем, ее возвращение поклонники и так восприняли с большим энтузиазмом.

Где сейчас находится певица с семьей, она не раскрывает. До полномасштабной войны она жила двухэтажной вилле под Киевом.

Как сейчас выглядит Гайтана и ее семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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