Впервые за 70 лет: крупная страна планирует дебютировать на Евровидении-2026

Анна Подгорная
5 ноября 2025, 23:31обновлено 6 ноября, 00:19
Список стран-участниц Евровидения значительно расширится в грядущем году.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 список стран - новая страна может присоединиться к конкурсу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

В 2026 году музыкальному конкурсу Евровидение исполнится 70 лет. И юбилей соревнования, похоже, готовит еврофанам множество сюрпризов.

К примеру, уже известно, что три страны, которые в прошлые годы отказывались от участия, вернутся на конкурс. Также на Евровидении-2026 может появиться страна-дебютант.

Речь идет о Канаде, которая хоть и не является членом Европейского вещательного союза (EBU), все же находится в статусе "ассоциированного участника". В бюджетном отчете Канады за 2025-2026 годы указано, что на развитие международного сотрудничества правительство выделяет 150 млн долларов - одним из методов расширения своего влияния Канада рассматривает участие в международном песенном конкурсе.

Однако официальных заявлений о Канаде на Евровидении-2026 представители страны пока не делают.

Фрагмент бюджетного отчета Канады за 2025-2026 годы
Фрагмент бюджетного отчета Канады за 2025-2026 годы / фото: budget.canada.ca

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

