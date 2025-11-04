Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс

София Ткачук демонстрирует тонкий стиль и мастерство украинских дизайнеров на международной арене.

Мисс Вселенная-2025 Украина - обзор нарядов Софии Ткачук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiya_tkachukk

Каким было появление Софии Ткачук в Бангкоке

Что известно о "финальном" платье Мисс Украины Вселенная-2025

25-летняя София Ткачук была избрана для участи в конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2025" - она будет представлять Украину в финале соревнования, который состоится 21 ноября в Бангкоке.

Украинская красавица уже прибыла в Таиланд. Впереди ее ждет две недели напряженное подготовки. Однако София и ее команда во всеоружии - пресс-служба Ткачук сообщила КороткоПро, что они привезли с собой 5 чемоданов общим весом более 150 кг, которые забиты нарядами девушки.

Отмечается, что свой выбор София Ткачук остановила на украинских брендах - Anna October, Bazhane, Bobkova, Katerina Rutman и др. На данный момент Мисс Украина Вселенная-2025 представила уже 2 образа.

Первый состоял из блузки под горло и без рукавов небесно-голубого цвета и свободных брюк в тон от украинского бренда Elenareva. Стоимость этого костюма Софии - около 17 тыс. грн (со скидкой).

Мисс Вселенная-2025 Украина - обзор нарядов Софии Ткачук / фото: instagram.com/sofiya_tkachukk

Наряд Софии Ткачук / фото: shop.elenareva.com

Наряд Софии Ткачук / фото: shop.elenareva.com

Второй образ, более сдержанный и классический, Ткачук назвала "отражением ее глубокого уважения к королеве-матери Таиланда" (скончалась 24 октября 2025 года - прим. редактора), и "воплощением женственности, элегантности и силы". Стилисты выбрали для Мисс черный жакет от бренда Bazhane (32 800 грн), и серебряную брошь в виде пары ласточек от бренда Sova (4670 грн).

Мисс Вселенная-2025 Украина - обзор нарядов Софии Ткачук / фото: instagram.com/sofiya_tkachukk

Наряд Софии Ткачук / фото: bazhane.com.ua

Брошь Софии Ткачук / фото: sovajewels.com

Что же касается платья, в котором София Ткачук будет сиять в финале конкурса "Мисс Вселенная-2025", то его создал бренд Rosa Bianca. Наряд инкрустирован более 5 тыс. кристаллами Swarovski (камни и бисер пришиты вручную).

"Моя цель – выйти на сцену не "идеальной", а настоящей, уверенной, целостной и женственной. Я хочу достойно представить Украину, быть искренней и сильной амбассадоркой нашей страны на мировой сцене", - говорит Мисс Украина Вселенная-2025.

Наряд Софии Ткачук для финального выхода / фото: Пресс-служба Софии Ткачук

О конкурсе Мисс Вселенная "Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четверку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

