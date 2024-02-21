Голливудский актер Рассел Кроу большую часть своей карьеры носил "бородатый" образ, но в понедельник он показался с чисто выбритым лицом, готовясь к новым захватывающим ролям в кино.
"Первое бритье с 2019 года", — подписала свою фотографию в Твиттере 59-летняя звезда "Гладиатора".
На фотографии Кроу, которая в последние годы носил огромную густую бороду, выглядит на десятилетия моложе, поскольку у него свежее лицо с лишь небольшим намеком на щетину.
Лауреат Оскара смотрит в камеру с серьезным выражением лица на снимке, в очках в серой оправе и черной футболке.
На фото - обновленный Рассел Кроу:
The actor prepares #20.— Russell Crowe (@russellcrowe) February 19, 2024
First shave since 2019. pic.twitter.com/e48ctxh9GY
Издание также отмечает, что несмотря на то, что актер упомянул, что не бреется с 2019 года, последний раз обладатель "Оскара" демонстрировал чисто выбритое лицо, судя по всему, в 2012 году во время продвижения "Отверженных".
Напомним, ранее стало известно о том, что 61-летний Голливудский актер Том Круз за последние пару месяцев "сблизился" с 36-летней Эльсиной Хайровой ‒ дочкой депутата Госдумы страны-агрессора РФ и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова.
Ранее также Дженнифер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (по нынешнему курсу ‒ более 188 млн гривен) выступила на открытии элитной гостиницы One&Only One Za'abeel в Дубае (ОАЭ).
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